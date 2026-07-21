Ferran Torres imita a Trump durante la rúa de la selección: "Make Spain great again"

Este lunes, las calles de Madrid se llenaron para dar la bienvenida a los campeones del Mundial 2026. La rúa de celebración por la segunda copa española reunió a casi dos millones de personas y dejó miles de imágenes virales en las redes sociales, desde los bailes de Nico Williams y Lamine Yamal hasta las pancartas con el rostro de Keyne, el hermano pequeño de Yamal. Pero, sin duda, el gran protagonista de la velada fue Ferran Torres, autor del gol de la victoria.

Cansados, pero emocionados

La Selección española aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las dos de la tarde (hora peninsular española) para el festejo en la capital.

Tras unas seis horas y media de vuelo desde Nueva York (EEUU), donde se celebró la final, los jugadores llegaron visiblemente cansados, pero muy emocionados: "Hemos vuelto de Nueva York. Estoy muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí y, nada, ahora a celebrarlo con todos los españoles", ha dicho Torres al creador de contenido Ibai Llanos.

Alrededor de las 16.30 horas, los jugadores empezaron las recepciones oficiales en la Zarzuela. Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que apoyaron al equipo desde las gradas del New York New Jersey Stadium, felicitaron a los campeones en el salón de audiencias: "Enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea, el camino ha sido largo y no solo en el tramo final [...] Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados. [...] Pero, ¿qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la Copa a casa?", preguntó Felipe VI.

'Make Spain Great Again'

Posteriormente, la delegación se trasladó al Palacio de la Moncloa para encontrarse con el presidente, Pedro Sánchez, y siguió su recorrido en autobús hasta la plaza de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid y punto final de la celebración.

Los jugadores, con camisetas conmemorativas, bebieron, cantaron y bailaron acompañados del júbilo de los aficionados. No obstante, entre todo el embrollo, llamaron la atención Ferran Torres y Marcos Llorente, ambos sin camiseta.

El 'tiburón' lucía una gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' (Hagamos a España grande otra vez), una adaptación del eslogan 'Make America Great Again' popularizado por Donald Trump.

Controversias trumpistas

Lo cierto es que la final del Mundial ha despertado las tensiones alrededor del presidente de Estados Unidos, empezando por una de las fotos más buscadas del campeonato tras la victoria española.

En la imagen se puede ver al capitán del equipo, Rodri, levantando la Copa entre sus compañeros. Aunque también se puede ver a Trump, que salió en la foto pese a los esfuerzos de los jugadores y del presidente de la FIFA Gianni Infantino para hacer que saliera del encuadre. Quizás por ello, finalmente la Selección española ha editado la foto imagen para eliminarlo de la imagen.

Tampoco pasan desapercibidas las miradas de Lamine Yamal hacia el líder republicano ni la imitación del baile viral de Trump que hizo Merino justo antes de hacerse la fotografía, de la que, por cierto, ya se han hecho varios memes.

Lejos de las polémicas, la celebración en Madrid acabó sin graves incidentes y con mucha alegría: "Somos campeones del mundo. "¡Viva la madre que me parió, viva la madre que nos parió, viva el Rey y viva España!", exclamó Rodri tras la presentación de los jugadores.