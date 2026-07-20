¿Cómo es la vida personal de Ferran Torres? Así es el jugador que le ha dado la victoria a España en el Mundial

Ferran Torres pasará a la historia del fútbol gracias al gol que marcó en el minuto 106 de la prórroga en el partido de la final del Mundial que se jugó ayer en Nueva York entre España y Argentina, que terminó con la victoria de La Roja. El jugador se ha convertido en el héroe que ha conseguido que la Selección sea campeona del mundo y obtenga la segunda estrella, pero durante su vida personal y su trayectoria futbolística ha pasado por situaciones complicadas.

Ferran Torres nació en Foios, un municipio del País Valenciano, en el año 2000, y desde muy pequeño sentía una gran pasión por el fútbol. Al contrario que su padre, su madre es una gran aficionada a este deporte, y le regaló sus primeras botas de fútbol. Desde el principio contó con un gran apoyo por parte de sus padres, que siempre hicieron todo lo posible por acompañarle a todos los entrenamientos y competiciones. Al poco tiempo, cuando era un niño de tan solo seis años, el Valencia CF lo llamó para que ingresara en su club. Cuando tenía unos 12 años, comenzó a vivir en una residencia del equipo, una etapa que el jugador ha calificado en ocasiones de complicada porque estaba lejos de su familia y, además, sus padres decidieron divorciarse. Esta situación provocó que el joven futbolista usara el deporte como refugio, centrándose en crecer profesionalmente mientras afrontaba una dura etapa a nivel personal.

El delantero ha explicado en más de una ocasión el fuerte vínculo que mantiene con su hermana Arantxa, seis años mayor que él. De hecho, ambos tienen un tatuaje de un ancla, que representa el apoyo que se dan y simboliza la voluntad que tienen de permanecer siempre unidos.

Problemas de salud mental

Con el tiempo, el jugador fue escalando en el Valencia CF hasta que en 2020 lo fichó el Manchester City FC, que dirigía Pep Guardiola. En 2021 se anunció que Torres se iba al FC Barcelona, donde juega actualmente como delantero. El valenciano ha expresado públicamente que ha sufrido problemas de salud mental durante estos últimos años por las críticas que empezó a recibir en su primera temporada en el equipo blaugrana, cuando se lesionó. El delantero explicó en una entrevista en 'The Wild Project' que pasó por una mala época donde no sabía gestionar psicológicamente la situación porque había perdido la confianza en sí mismo: "No quería admitir ni creerme que estaba mal. Sabía que me había descentrado, que no entrenaba tanto, que no echaba las horas, que no me preparaba fuera del fútbol, pero no quería afrontarlo. Pensaba que estaba bien, pero todo el mundo sabía que yo no estaba bien". Torres reconoció que empezó a acudir al psicólogo y gracias a ello supo enfrentarse a ello.

Tras las duras críticas y haber necesitado ayuda psicológica, el valenciano empezó a ser conocido como "el tiburón" en 2023, un mote que nació por su voluntad de superación y su actitud de alta competitividad en el campo basada en una gran resiliencia, una estricta rutina y un aislamiento de las redes después de los partidos. De hecho, el valenciano es uno de los pilares de La Roja, que después de la derrota en el Mundial de Catar de 2022 consiguió el triunfo en la Eurocopa de 2024.

Su relación con la hija de Luis Enrique y la reciente ruptura con una 'influencer'

Ferran Torres mantuvo una relación durante más de un año y medio con Sira Martínez, jinete de salto e hija de Luis Enrique, ex entrenador del Barça y de la Selección Española. Ambos fueron una de las parejas del momento desde que hicieron pública su relación a principios de 2022, pero en mayo del año siguiente decidieron poner fin a su romance porque veían que no funcionaba y preferían dedicarse a sus carreras profesionales.

Aunque esta ha sido la única relación sentimental que el futbolista ha confirmado, se rumoreaba que mantenía un romance desde mayo con la 'influencer' Martina Alguero, conocida en redes como Martina Hunter, cuando se les vio juntos en Ibiza. El día antes del partido de España contra Bélgica de cuartos de final, Javi Hoyos, el presentador de 'D Corazón' y creador de contenido, anunció que ambos se habían dejado de seguir mutuamente en redes sociales, lo que apuntaba a que el futbolista se había quedado soltero en pleno Mundial.

Tras hablar con el entorno de ambos, Hoyos afirmó que "no habían iniciado una relación, tenían un romance" y que el delantero blaugrana "estaba viviendo el Mundial soltero". Durante este mes de partidos, en las redes sociales se ha hablado sobre como Ferran Torres se ha convertido en uno de los jugadores de la Selección Española que más atrae por su físico y su nuevo peinado, convirtiéndose, según los seguidores y aficionados, en uno de los futbolistas más guapos del Mundial 2026 y que más atención mediática ha acaparado.

Una faceta altruista

Aparte de futbolista, el delantero del Barça tiene una vena solidaria. El valenciano tiene dos perros adoptados y colabora con Wild at Heart Foundation, una ONG que lucha por el bienestar de los perros e intenta proteger a los que son callejeros. Asimismo, también colabora con la fundación Kick Out Plastic, que tiene la misión de luchar por eliminar los plásticos de un solo uso y combatir la contaminación que generan.