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Tom Holland y Matt Damon coinciden: "El Barça cuenta con una mística que ningún otro club de fútbol tiene"

Los dos actores protagonizan 'La odisea' y en uno de los vídeos promocionales hablaron sobre el conjunto azulgrana

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Tom Holland y Matt Damon

Tom Holland y Matt Damon / Getty Images

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Ricardo Castelló

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Los amantes del cine ya no pueden esperar más. En apenas unas horas podrán disfrutar de la nueva película protagonizada por dos de los actores más populares de la industria cinematográfica: Matt Damon y Tom Holland. Este viernes 17 de julio se estrena 'La odisea', la nueva y esperada cinta de Christopher Nolan, que aspira a convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla del año.

Ambos actores llevan varios días atendiendo a los medios de comunicación, donde han compartido anécdotas y curiosidades sobre el rodaje. Sin embargo, no solo han hablado de cine, sino también de fútbol, concretamente del FC Barcelona, presidido por Joan Laporta.

En uno de los vídeos, el actor estadounidense mencionó que si se ha de quedar con un equipo de fútbol sería el Barça, a lo que Holland contestó: "El Barça cuenta con una mística que ningún otro club de fútbol tiene".

Al instante, el actor de 'Spider-Man' quiso aclarar un mito que recorre por redes sociales: "La gente se piensa que tengo unos conocimientos increíbles sobre fútbol, pero la verdad es que no es así".

La respuesta de Damon fue inmediata. "Tengo que darte la razón", admitió. El principal motivo que destacó fue por la mala racha que vivió el conjunto azulgrana hace unos años, tanto a nivel deportivo como económico.

Sin embargo, el intérprete estadounidense señaló que lograron salir del bache gracias a los jugadores jóvenes.

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"Y todos llevaban jugando juntos desde la infancia, básicamente. Y habían progresado a todos los niveles hasta volverse imparables. Tienen algo especial", concluyó.

Fuente: Sport

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