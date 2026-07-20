Timothée Chalamet, Mick Jagger, Dua Lipa, Tom Cruise, Matt Damon... lluvia de famosos en la final de Mundial 2026

Este domingo se jugó la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York, que acabó con el triunfo de La Roja. Siendo una de las competiciones más vistas a nivel mundial, no es de extrañar que muchos famosos acudieran para ver el partido en una de las noches más importantes para el deporte.

Una pareja que ha mostrado un gran apoyado a la Selección desde el principio ha sido Penélope Cruz y Javier Bardem, los cuales han asistido a algunos de los partidos y han querido seguir mostrando su afición en la final. De hecho, el matrimonio fue captado en las gradas con Rosalía en el partido contra Austria, y una de las imágenes más comentadas fue la fotografía de la actriz junto a Alexia Putellas.

Quien más estuvo en el partido para animar a España fue el actor estadounidense Richard Gere y su mujer, la empresaria gallega Alejandra Silva.

Timothée Chalamet y su pareja Kylie Jenner también fueron vistos en el partido. El actor, que suele estar presente en finales deportivas, tenía el encargo de llevar el balón oficial al campo en los momentos previos al inicio del partido.

La actriz española Nicole Wallace, conocida por la trilogía 'Culpables' y 'La Casa de los Espíritus' lleva apoyando y viendo los partidos de La Roja desde el principio, por lo que también fue a la final para mostrar su apoyo y animar a los jugadores.

También asistieron cantantes destacados como Mick Jagger, Dua Lipa, Robbie Williams, Laura Pausini, Noel Gallagher (Oasis) y el DJ Bizarrap.

Por su parte, Tom Cruise hizo un discurso en el césped previamente a la final del Mundial, donde expresó la magnitud del evento y la importancia del fútbol en la relación con las personas: "El fútbol es un lenguaje que se habla sin palabras; una fuerza que une a las personas, que convierte a desconocidos en amigos y que nos recuerda todo lo que tenemos en común".

Anya Taylor-Joy también fue vista durante el partido. La actriz estadounidense, que tiene raíces argentinas, dio apoyó a la selección albiceleste, aunque días antes confesó que parte de su familia tiene vínculos con España.

También apoyó a Argentina el actor Matt Damon (que acaba de estrenar la película de 'La Odisea' del director Christopher Nolan) y su mujer Luciana Bozán, que nació en el país sudamericano.

Varias figuras del mundo del deporte también estuvieron presentes. Carlos Alcaraz fue mostrado por las cámaras en más de una ocasión durante la final. De hecho, el tenista tuvo un rol destacado en la competición, ya que fue el encargado de llevar al césped, en la ceremonia previa al partido, el baúl de Louis Vuitton, que contenía dentro el Trofeo de la Copa del Mundo.

Las referentes del fútbol femenino Alexia Putellas y Aitana Bonmatí tampoco se quisieron perder la final, al igual que tampoco lo hicieron algunos de los jugadores de la Selección Española que consiguieron la primera estrella en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Carles Puyol, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Iker Casillas, Xavi Hernández, Jesús Navas, Fernando Llorente y Joan Capdevila estuvieron en las gradas viendo el partido y dando apoyo a La Roja dieciséis años después de la victoria.

Entre los asistentes se pudo ver también a David Beckham, quien estaba acompañado por su mujer, Victoria, y por sus hijos Cruz y Romeo, quienes iban con sus parejas.

Al organizarse el evento deportivo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su mujer Melania también asistieron a la final, al igual que lo hizo Pedro Sánchez y los reyes de España, Felipe VI y Letizia, que asistieron junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.