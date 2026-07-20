Shakira deslumbra en la final del Mundial con un diseño de Roberto Cavalli: 200.000 cristales Swarovski y 120 horas de bordado

Shakira fue una de las grandes protagonistas del primer espectáculo de descanso de una final de la Copa del Mundo de la FIFA, celebrado en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), donde, además de su actuación, acaparó todas las miradas gracias a su vestuario, diseñado en exclusiva por Roberto Cavalli.

La artista lució un conjunto de dos piezas creado por el director creativo de la firma italiana, Fausto Puglisi, que destacó por sus más de 200.000 cristales Swarovski aplicados a mano y por un elaborado proceso artesanal que requirió más de 120 horas de bordado. El diseño, confeccionado durante más de dos semanas, estaba pensado para brillar bajo los focos del estadio y acompañar los movimientos de la cantante.

El 'look' combinaba un 'body' completamente cubierto de cristales con una falda de largos flecos en tonos inspirados en la llamada "hora dorada": naranjas, amarillos y detalles en rosa. Además, incorporaba un estampado exclusivo denominado Ray of Sunset, una reinterpretación del icónico motivo Ray of Gold de Roberto Cavalli.

Inspirado en un atardecer

Según explicó Fausto Puglisi a 'Vogue', fue la propia Shakira quien propuso la paleta cromática. "Estaba inspirada por la belleza de un atardecer naranja con toques de rosa intenso", señaló el diseñador, que también encontró inspiración en los colores y la arquitectura del barrio de La Condesa, en Ciudad de México.

Por su parte, la cantante aseguró a la misma revista que buscaba un estilismo que estuviera a la altura de la importancia del evento. "Quería algo que reflejara la energía de la actuación, pero que también honrara el significado de una ocasión tan especial. Es un acontecimiento global, así que quería un diseño atemporal, moderno y con mucho movimiento y personalidad", explicó.

El conjunto también supuso un guiño a uno de los momentos más recordados de la carrera de Shakira: su actuación de 'Waka Waka' durante el Mundial de Sudáfrica 2010, para la que también vistió un diseño de Roberto Cavalli.

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La puesta en escena se completó con los 34 bailarines que acompañaron a Shakira sobre el escenario, vestidos también por Roberto Cavalli con diferentes versiones del estampado Ray of Sunset. Algunos lucieron conjuntos de dos piezas con tops cruzados y faldas a juego, mientras que otros optaron por camisetas sin mangas y pantalones amplios, todos en la misma gama de colores cálidos.