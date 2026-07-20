El Mundial 2026 según Liam Gallagher: dardo a Coldplay y guiño a la España campeona

El cantante Liam Gallagher es conocido, además de por liderar la banda Oasis, por no morderse la lengua.

Este domingo, durante la final del Mundial 2026, que ha enfrentado a España y Argentina (1-0), se ha desmarcado con un mensaje que ha corrido como la pólvora en redes.

Fiel a su cruzada contra el show que rodea al deporte, el británico ha ironizado sobre la duración y el tono, en una crítica que conectó con quienes preferirían un descanso corto, vestuario y a rodar el balón.

Comentarista del Mundial

Su dardo al espectáculo musical no llega de repente: viene de semanas de Mundial en las que Gallagher se ha convertido, con su cuenta de X, en un comentarista más del torneo.

Primero se subió sin matices al barco de Inglaterra, prometiendo que su selección iba "a ganar este Mundial" y apuntalando su discurso con ese "vamos, Inglaterra, vamos, Wonderwall" que inflamó de entusiasmo a la hinchada británica: cada victoria inglesa era combustible para nuevos mensajes, cargados de confianza y de esa mezcla de chulería y humor que forma parte del personaje.

"Ganó el mejor"

Todo cambió en las semifinales, cuando Argentina frenó el sueño inglés. Lejos de atrincherarse, Gallagher sorprendió con un giro de tono: felicitó a la Albiceleste, reconoció que "ganó el mejor equipo" y dejó claro que nadie tiene "derecho divino" a levantar la Copa.

Fue un momento de fair play inesperado de alguien acostumbrado a encabezar titulares por sus peleas y no por su deportividad.

Sus palabras se viralizaron tanto en Inglaterra como en Argentina, donde muchos las leyeron como el cierre elegante a una rivalidad histórica.

"El mejor equipo ganó"

Pero el guion del Mundial 2026 aún guardaba un último giro, y lo ha firmado España. La selección de Luis de la Fuente se ha impuesto a Argentina y, con el pitido final, el cantante ha vuelto a aparecer en escena para redondear su trilogía de mensajes: esta vez las felicitaciones fueron para La Roja. "El mejor equipo ganó. Felicidades, España", ha escrito, alineando su discurso con lo que ya había dicho antes sobre Argentina: el título, insistía, acababa siempre en manos del conjunto más sólido del torneo.

Pero antes de ese (de momento) último tuit, entre mensaje y mensaje sobre sistemas tácticos, coraje y "derechos divinos" a ganar, queda su pulla al espectáculo del medio tiempo: una crítica hiriente a esa deriva del fútbol hacia el show permanente, con Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira, Coldplay y compañía disputándole el protagonismo al balón.

"Menos mal que llevo puestos mis calcetines espirituales, o ese espectáculo del descanso podría haberme hecho perder los estribos".

Está claro que, a ojos de Gallagher, el juego necesita menos luces y más césped, menos fuegos artificiales y más filigranas dentro del área: el vocalista de Oasis no dudó en reclamar un descanso de los de antes: quince minutos, charla en el vestuario, agua… y vuelta al partido.