Del meme viral al ranking de Forbes: la historia de Khaby Lame, el 'tiktoker' que hizo fortuna solo con gestos

Antes de convertirse en una estrella global de internet, Khaby Lame llevaba una vida completamente alejada de la fama. Nació en Dakar (Senegal), pero se mudó a Italia siendo un bebé junto a su familia.

Creció en Chivasso, una localidad cercana a Turín, en un entorno sencillo y con una rutina similar a la de millones de jóvenes.

Durante años, su prioridad fue construir una vida estable, lejos del foco mediático y del mundo digital. Por entonces, nada hacía pensar que su vida acabaría dando un giro tan radical.

El golpe que cambió su rumbo

Antes de dedicarse a las redes sociales, Khaby trabajaba como operario en una fábrica. Su vida seguía un camino predecible... hasta que llegó 2020: la pandemia lo alteró todo, también para él. Como le ocurrió a millones de personas, perdió su empleo y tuvo que enfrentar una etapa de incertidumbre.

Con más tiempo en casa y pocas respuestas sobre el futuro, empezó a pasar horas en TikTok. Lo que comenzó como una distracción, pronto se transformó en algo más. Al principio, sus vídeos eran sencillos y seguían tendencias de la plataforma. Nada especialmente distinto.

Pero con el tiempo detectó algo que se repetía en internet: vídeos virales que mostraban formas absurdamente complicadas de resolver problemas simples. Entonces encontró su idea.

Khaby empezó a responder a esos vídeos mostrando soluciones obvias, usando solo expresiones faciales y gestos. Sin hablar. Sin explicaciones largas: solo humor, ironía y sentido común. Ese formato cambió todo.

El poder del silencio

Lo que parecía una idea simple terminó convirtiéndose en algo imparable. Su mayor fortaleza estaba precisamente en lo que no hacía: hablar. Al eliminar las palabras, su contenido se volvió universal: no importaba el idioma ni el país, cualquiera podía entender el chiste en segundos.

Su mirada a cámara y el gesto con las manos se convirtieron en su marca personal, reconocible en cualquier rincón del mundo.

Su crecimiento no solo se tradujo en millones de seguidores, sino que también lo posicionó entre los creadores digitales más influyentes y rentables del mundo.

Ese impacto ha sido reconocido por Forbes, que lo sitúa entre las figuras más relevantes de la economía digital actual. Este reconocimiento confirma que Khaby Lame ha logrado trascender el fenómeno viral para consolidarse como una figura clave dentro de la industria del entretenimiento y la creación de contenido.

Más allá de TikTok

Lame cuenta hoy con una marca internacional con enorme impacto comercial. Su influencia ya no se mide únicamente por seguidores o reproducciones, sino por su capacidad de generar negocio en distintas industrias.

En los últimos años, incluso, ha ampliado su presencia hacia proyectos vinculados con el cine, la tecnología y la inteligencia artificial, cediendo parte de los derechos de explotación de su imagen. Esto permite que las empresas desarrollen versiones digitales suyas capaces de imitar su rostro, sus gestos e incluso su forma de reaccionar, con el objetivo de crear contenido sin necesidad de que él esté presente físicamente.

Además, el pasado enero vendió su empresa, Step Distinctive Limited, en una operación valorada en 975 millones de dólares (casi 855 millones de euros) a Rich Sparkle Holdings, un acuerdo que incluyó el uso de su identidad digital para proyectos también basados en inteligencia artificial.

La historia de Khaby Lame es la prueba de que una idea simple puede cambiarlo todo. En medio de una etapa difícil, encontró una forma única de conectar con millones de personas. Sin grandes discursos, sin efectos complejos y sin necesidad de hablar: solo con autenticidad y humor ha logrado construir una de las carreras digitales más exitosas del mundo.