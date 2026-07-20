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Momentos virales

Piqué, con sus hijos Sasha y Milan, en la final del Mundial

El exjugador, impasible durante la actuación de Shakira en la media parte

La canción 'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de fútbol

Un grupo de niños de Uganda bailará con Shakira en el entretiempo de la final del Mundial

Sahsa y Milan en la final del Mundial 2026 junto a Gerard Piqué.

Sahsa y Milan en la final del Mundial 2026 junto a Gerard Piqué. / David Sancho

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Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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La final de la Copa del Mundo 2026 de este domingo no solo ha despertado interés por lo que pasaba en el campo, sino por muchos otros momentos mediáticos que se han vuelto virales en redes sociales.

Gerard Piqué protagonizó uno de los más comentados, ya que aunque no era una sorpresa que el exfutbolista acudiera al Estadio Nueva York Nueva Jersey para apoyar a la selección española, sí llamó la atención el hecho de que coincidiera con Shakira públicamente.

Durante la interpretación de 'Dai Dai'

Piqué llevó a Milan y Sasha, sus hijos con Shakira, a la final del Mundial, en la que pudieron disfrutar en una de las tribunas del estadio del partido y de la actuación de la artista colombiana.

El show del entretiempo del partido dejó uno de los momentos virales más comentados. Mientras Shakira interpretaba 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, algunas cámaras captaron la reacción de Piqué con sus hijos.

La reacción de los niños

Durante la actuación de la colombiana sobre el escenario, Sasha y Milan no ocultaron su entusiasmo y fueron grabados cantando y disfrutando de la canción de su madre.

Pero, a diferencia de los niños, su padre permaneció serio, sin cantar y casi sin reaccionar mientras sonaba 'Dai Dai'.

Viral en cuestión de minutos

El contraste de actitud entre los miembros de la familia no pasó desapercibido para los locutores que retransmitían el acto y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales.

El momento se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios publicaron comentarios de todo tipo.

Muchos esperaban la actuación de Shakira en el espectáculo de la media parte, por ser uno de los grandes atractivos en la final del Mundial.

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Pero la reacción de Piqué sumó interés al momento, porque sigue despertando curiosidad cada vez que ambos coinciden, aunque sea sin una interacción directa, en un evento público.

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