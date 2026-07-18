Sara Carbonero (42 años), presentadora, sobre su hijo Martín: "El color de mi verano"

Sara Carbonero está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida: en mayo de 2019, fue diagnosticada con cáncer de ovario; el pasado enero, sufrió un bache en su salud por el que tuvo que ser hospitalizada y, por si fuera poco, en abril tuvo que despedirse de su madre, Goyi Arévalo, que falleció tras una larga enfermedad.

La periodista ha admitido que tanto su actual pareja, José Luis Cabrera, como sus hijos, Martín y Lucas, de 12 y 10 años, respectivamente, están siendo un pilar fundamental para ella.

"Estos días conviven en mí muchas 'Saras'. La que piensa que nada tiene sentido, la que se enfada con el mundo pero también la que da gracias por todo lo vivido y se ilusiona con sus hijos, con el amor y con la vida en general. La que llora, la que ríe, la que aprecia cada segundo y cada detalle. La que no da nada por sentado, la que piensa 'qué injusto'. La que no sabe cómo seguir y la que se pone el mundo por montera para que los míos me vean bien", reconoce en una publicación de Instagram del 25 de mayo.

Nueva publicación en Instagram

La expareja de Iker Casillas está disfrutando de estas primeras semanas de julio en su pueblo natal, el Corral de Almaguer (Toledo). Aunque normalmente suele ser muy celosa de su vida privada, ha compartido una imagen junto a su hijo mayor, Martín, que ha dejado a sus seguidores maravillados.

En la imagen solo aparecen la mitad de sus rostros, pero es suficiente para ver el gran parecido que hay entre los dos. "El color de mi verano", ha escrito Sara en la 'story' de Instagram.

Imagen de la periodista Sara Carbonero junto a su hijo mayor, Martín Casillas Carbonero / Sara Carbonero/Instagram

También ha compartido en una segunda historia cómo están transcurriendo sus vacaciones. En la imagen se la puede ver jugando con una baraja de cartas, un plan perfecto para pasar el rato en familia, especialmente ahora, tras la pérdida de su madre.

Imagen de la periodista Sara Carbonero sosteniendo una baraja de cartas. / Sara Carbonero/Instagram

Siguiendo sus pasos

En varias entrevistas, Carbonero ha explicado que se siente muy conectada con su pueblo y que ve en su origen no solo una parte de su identidad, sino los valores que quiere transmitirle a sus hijos.

La periodista ha destacado, además, que el padre de sus niños proviene de un pueblo aún más pequeño (Navalacruz, Ávila), por lo que a sus hijos les gusta esta manera de vivir, alejada de la ciudad, según explica.

Lo cierto es que Martín está siguiendo los pasos de sus padres, y no solo en lo que respecta a la vida rural. Actualmente, juega como portero en el Alevín A del Real Madrid, equipo al que llegó en 2022, y también defiende los palos de la Selección Española Sub-12.

No obstante, tiene claro que quiere labrarse su propia carrera: "Soy Martín Casillas, soy el hijo, pero quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen", expresó el pasado mes de abril en el programa 'Resonancia de corazón'.