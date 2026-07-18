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El Mundial impulsa el fenómeno fan y los romances ficticios entre jugadores: de Haaland y Bellingham a Pedri y Ferran Torres

Erling Haaland abraza a Jude Bellingham tras el triunfo de Inglaterra

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La tensión previa a la final entre España y Argentina y las polémicas arbitrales no son el único motor de conversación en las redes sociales durante el tramo final del Mundial. Más allá de lo que sucede em el césped, y en paralelo a la competición, miles de aficionados de todo el mundo alimentan el fenómeno viral de emparejar de forma ficticia a compañeros y rivales de las distintas selecciones. A partir de gestos de complicidad, abrazos o celebraciones compartidas, los usuarios editan vídeos para redes sociales y escriben historias sobre romances imaginarios protagonizados por los futbolistas.

@jkbdanger.vllyb and this divorce || #judebellingham #haaland #worldcup #worldcup2026 #fyp ♬ som original - 💋
Contenido de TikTok de @jkbdanger.vllyb sobre Haaland y Bellingham.

Uno de los emparejamientos con más popularidad entre los aficionados tomó forma en la víspera del encuentro entre Noruega e Inglaterra en cuartos de final, en el que Jude Bellingham y Erling Haaland mostraron su complicidad como excompañeros del Borrusia Dortmund. Su pasado como compañeros de vestuario y la amistad entre ambos propició una cascada de publicaciones que imaginaban un romance ficticio, algunas de las cuales cuentan con cerca de 5 millones de visualizaciones.

@editss_xxsx Esq lo son todo 🥹. #ferranypedri #pedri #ferran #fedri #parati ♬ originalljud - Albin
Contenido de TikTok sobre Ferran y Pedri.

Los jugadores de la selección española también han despertado el interés de los creadores de este tipo de contenido. La amistad entre Ferran Torres y Pedri, compañeros en el Barça y en La Roja, ha captado la atención de usuarios en redes sociales. Su rival en la final mundialista, el conjunto albiceleste, también forma parte de estas ficciones, con Julián Álvarez y Enzo Fernández como otros de los protagonistas más recurrentes.

Relatos románticos

Estas ficciones también encuentran lugar en las palabras. En plataformas especializadas, como Wattpad o Archive of Our Own, miles de usuarios publican relatos protagonizados por futbolistas reales, a los que convierten en personajes de ficción. Las historias, que van desde comedias y aventuras hasta romances, imaginan relaciones sentimentales entre jugadores que nunca han existido fuera de la narrativa creada por los fans.

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Este tipo de contenido forma parte de una práctica habitual en los grandes fenómenos culturales, desde sagas cinematográficas hasta grupos musicales o competiciones deportivas. En el lenguaje de las comunidades de fans, estas parejas imaginarias reciben el nombre de 'shipeo' o 'ship', una abreviatura de 'relationship' que hace referencia al deseo de ver a dos personajes, o, en este caso, a dos personas reales, como pareja dentro de una historia de ficción.

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