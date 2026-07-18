Tendencia en redes sociales
El Mundial impulsa el fenómeno fan y los romances ficticios entre jugadores: de Haaland y Bellingham a Pedri y Ferran Torres
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La tensión previa a la final entre España y Argentina y las polémicas arbitrales no son el único motor de conversación en las redes sociales durante el tramo final del Mundial. Más allá de lo que sucede em el césped, y en paralelo a la competición, miles de aficionados de todo el mundo alimentan el fenómeno viral de emparejar de forma ficticia a compañeros y rivales de las distintas selecciones. A partir de gestos de complicidad, abrazos o celebraciones compartidas, los usuarios editan vídeos para redes sociales y escriben historias sobre romances imaginarios protagonizados por los futbolistas.
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