Muere a los 30 años la 'influencer' Laura Härtig durante su luna de miel atropellada por un exesquiador profesional

La 'influencer' Laura Härtig, conocida en redes sociales como 'AllTimeLaura', donde compartía su pasión por los deportes de montaña, ha muerto a los 30 años de edad en un trágico accidente durante su luna de miel. La creadora de contenido fue atropellada el 23 de junio por el el exesquidor Peter Runggaldier, según los medios italianos 'Il Dolomiti' y 'Trentino', y ha permanecido en la uci hasta el 12 de julio, cuando ha fallecido.

"Laura fue a sus queridas montañas para el atardecer. donde siempre brilla el sol, hay la mejor nieve polvo, las mejores rutas te esperan y hay una cabaña con todos tus aperitivos favoritos. Ahí está ahora, esperándonos. Gracias por vuestro pésame, vuestro apoyo y vuestras cariñosas palabras. No es algo que pueda darse por sentado el hecho de que Laura pudiera compartir su pasión con tantas personas a través de este canal y más allá de él. Hasta que nos volvamos a ver en la próxima cumbre, Laura.", escribió la familia de Härtig, confirmando su muerte.

Hacía solo unos días que Laura se había casado con su pareja, Tilman, una boda de la que había compartido algunos fragmentos en Instagram para sus casi 60 mil seguidores. Viktoria Härtig había salido a hacer una ruta con la bicicleta de montaña durante su viaje a las Dolomitas cuando le embistió una moticicleta. La 'influencer' fue disparada al asfalto y fue trasladada en estado muy grave al hospital en Bolzano. Después fue trasladada a Baviera a un centro médico especializado en este tipo de lesiones, donde ha acabado falleciendo.

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"Queridos amigos, con respecto al grave accidente de tráfico en el que me he visto involucrado, les pido que respeten mi momento de dolor y mi necesidad de privacidad. Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y con sus familias.Confío en su sensibilidad y les ruego que comprendan que, en este momento, no concederé entrevistas ni haré declaraciones", ha escrito Runggaldier en Instagram, quien también salió herido del accidente.