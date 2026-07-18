Messi, Lamine Yamal y la foto increíble que ilumina una final

Como cuatro 'gordos' seguidos Si se le pregunta a la IA qué porcentaje de opciones había de que el mejor jugador del mundo participara siendo casi un adolescente en un reportaje fotográfico para un calendario solidario, y que le tocase bañar a un bebé para la foto, y que ese bebé se convirtiera en el futuro en uno de sus más claros aspirantes a herederos, y que ambos jugadores disputaran frente a frente la final de un Mundial, la IA se vuelve un poco loca. Cuando se le exige que dé un porcentaje –es lo bueno de la IA, que de momento se le pueden exigir cosas– aventura: "Aproximadamente un 0,0000002%, o 1 entre 525 millones. Para ponerlo en perspectiva: es más o menos como acertar cuatro números seguidos de la lotería, o que te caiga un rayo dos veces en la misma semana". Todo eso es muy raro, pero la imagen en la que un Leo Messi adolescente baña a un bebé Lamine Yamal, capturada por el fotoperiodista del Sport Joan Monfort, es tan increíble que podría pensarse que la IA se queda corta. Ha sido el tema de esta semana en las redes; algo había que hacer mientras llega el partido de todos los tiempos, y esa foto ha dado un aura esotérica a la final. "Creo que es la historia real más inverosímil de la Historia universal. 2007, bautismo / 2026, final de un Mundial. Dios escribe recto con renglones torcidos", dijo en X el escritor Miqui Otero para comentar la foto de Messi y Lamine Yamal Hasta Unicef tuvo que salir al paso de las dudas que generaba la imagen, por lo inverosímil de la situación: "Sí, esas fotos que has visto son reales. Hace más de 18 años, un bebé llamado Lamine Yamal y su mamá Sheila conocieron a Lionel Messi en una sesión de fotos para una recaudación de fondos de Unicef. Hoy, sus logros en el campo inspiran a millones. Fuera del campo, tanto Messi como Lamine Yamal usan sus voces y plataformas como Embajadores de Buena Voluntad de Unicef para apoyar y abogar por los niños de todo el mundo".

Combo Leo Mesi y Lamine Yamal / EPC

A la altura de San Marino Para llegar a la final del Mundial, España y Argentina tuvieron que superar en las semifinales a Francia e Inglaterra, respectivamente. No fueron partidos fáciles pero en los dos casos, y sobre todo en el de España, hubo consenso en que el ganador mereció el triunfo. Y eso que Francia llegaba como claro favorito. ¿Qué tiene la España de Luis de la Fuente, que ya se ha ganado sin duda un lugar junto a Luis Aragonés y Vicente del Bosque en el Olimpo de los entrenadores de la selección? La palabra clave es "equipo". Francia era mucho mejor en el álbum de cromos, pero sobre el césped las figuras tuvieron que limitarse a mirar cómo los bajitos españoles, algunos casi anónimos, se pasaban el balón a la velocidad de la luz. "A la mejor selección del mundo la ha derrotado el mejor equipo", resumió De la Fuente tras el partido. Estrellas como Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Barcola, Cherki... Todos quedaron desdibujados ante el vendaval colectivo español. La cuenta de X @SanMarinoTeam, que llevan unos argentinos y que sigue, medio en broma y medio en serio, los partidos de la selección de San Marino, la peor del mundo según el ránking de la FIFA, escribió tras la semifinal: "Hola, @equipedefrance. Observamos las semifinales que jugaron contra España y nos gustaría jugar un partido contra ustedes. Creemos que tenemos chances de ganarles ya que no remataron al arco y es un estilo que se asemeja mucho al nuestro. Pensalo y arreglamos. Un abrazo". Quien mejor captó el espíritu del incomprensible trayecto de esta selección española solvente y brillante hasta la final del Mundial fue seguramente Ibai Llanos. "Te dicen antes del Mundial que el rival más difícil con diferencia hasta la final iba a ser Cabo Verde y te quedas jodido, eh", escribió en X.

Kylian Mbappé, tras la derrota ante España / X

La botella inédita de Pickford Por la otra parte del cuadro, el azar quiso que se repitiera el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, que hace 40 años deparó el que seguramente es el partido más mítico de todos los tiempos. Esta semifinal no estuvo a la altura del encuentro en el Estadio Azteca que encumbró definitivamente a Maradona, pero es imposible que un partido entre estos dos equipos no sea apasionante. A cualquiera que viera el partido le llamó la atención la kilométrica distancia entre lo que hizo Inglaterra cuando marcó el primer gol y lo que había hecho España un día antes. Si España no cambió su forma de jugar y siguió con su rondo infinito –lo que desembocó en el segundo gol–, Inglaterra enseguida llenó el campo de defensas para mantener el resultado. Como suele pasar en estos casos, Argentina remontó. Esta vez no fue difícil encontrar un culpable al infortunio inglés: el entrenador Thomas Tuchel no estuvo a la altura del momento. Exjugadores como David Beckham pidieron su dimisión inmediata, y personalidades del fútbol de otros países, como Thomas Müller, tampoco entendían nada. "No puedo creer ni entiendo cómo planteó Inglaterra el partido después de adelantarse. No comprendo que dejaran a Argentina poner un centro tras otro en posiciones perfectas para hacerlo", dijo en X el futbolista alemán. Las redes sociales también pusieron el foco en una curiosidad. Los jugadores argentinos encontraron, cuando estaban celebrando su victoria sobre el césped, la botella de agua de la que bebía el portero inglés, Jordan Pickford. Tenía adosado un papel en el que se especificaba hacia dónde debía tirarse ante cada lanzador en caso de llegar a los penaltis. "Messi: amagar a la derecha y tirarte a la izquierda", decía la primera línea. El pánico escénico de Tuchel impidió que Pickford pudiera poner a prueba esas instrucciones.