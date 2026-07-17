Rosalía celebra el pase de España a la final del Mundial con un mensaje de amor oculto a su novia

El pasado martes, día 14, tuvo lugar una de las dos semifinales de la Copa Mundial 2026. El partido, que se disputó en el AT&T Stadium de Dallas, finalizó con un resultado de 0-2 a favor de la selección española frente a Francia, que firmó la clasificación a la final del mundial después de más de 16 años.

Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, junto con la gran solidez defensiva que presentaron Pau Cubarsí y Aymeric Laporte y el control del mediocampo que demostraron tener Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, llevaron a la selección a estar un solo paso de ganar la competición: enfrentarse a la selección argentina en la final.

Mensaje de amor oculto a su novia

A pesar de la histórica hazaña que lograron los futbolistas de La Roja, con una actuación estelar de todos los jugadores, una publicación de la cantante Rosalía se ha hecho viral al dedicar un mensaje de amor oculto a su novia.

La artista mundialmente conocida, ganadora de varios Latin Grammy y que cuenta con más de 25 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las figuras públicas que más han apoyado a la selección finalista, desde la grada, en este mundial, junto con Javier Bardem y Penélope Cruz.

Bufanda en la cabeza y camiseta vintage

Ya en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras la selección española jugaba los octavos de final contra Austria, la cantante apareció repetidas veces en los planos del partido. Con una bufanda, que usaba como pañuelo en la cabeza, y una camiseta vintage de la selección, Rosalía disfrutó de la victoria de España e, incluso, bailó su propia canción 'Despechá', que sonó en mitad del encuentro.

En esta reciente semifinal entre España y Francia, la artista española no pudo estar celebrando la victoria de La Roja de manera presencial, ya que se encuentra en Bogotá, preparando allí uno de los muchos conciertos que tiene programados en su gira 'Lux Tour 2026', la cual empezó a mediados de marzo en Francia y finalizará el 3 de septiembre en Puerto Rico.

Carrusel de fotos en Instagram

Con motivo de la celebración del histórico pase a la final del mundial de la selección española, Rosalía ha publicado un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram. Los fans de la actriz no han tardado en darse cuenta de un detalle que se ha hecho viral en redes.

En estas imágenes, la artista va vestida con la actual camiseta, con la que está jugando el mundial La Roja, pero con unas modificaciones: no es la camiseta oficial, ya que le falta el logo de Adidas, le ha quitado el cuello y las mangas y la ha transformado en un top de tirantes con una pieza de encaje blanco en el escote.

Rosalía publica un carrusel de fotos, con una camiseta de la selección española modificada. / Instagram / @rosalia.vt

Dibujos hechos a mano en su piel

Pero, más allá de este outfit tan vistoso, lo que ha llamado la atención de la gente es lo que tiene dibujado en el pecho. Sobre la piel de Rosalía aparece, pintado a mano, un corazón, la bandera francesa y un nombre muy llamativo: Loli, su actual pareja.

Rosalía dedica un mensaje de amor oculto a su pareja, en Instagram. / Instagram / @rosalia.vt

Dolores 'Loli' Bahia Roubille es una modelo nacida en 2002 en Lyon, Francia. Hija de padre con raíces francesas y españolas, y madre de origen argelino, creció en un entorno multicultural con fuerte vínculo con la música. Además, es una modelo muy destacada en la moda internacional, habiendo trabajado con marcas como Dior o Chanel.

No hay confirmación oficial

Los rumores sobre esta pareja empezaron a surgir a finales del 2025, tras varios viajes que hicieron juntas. Aunque jamás han confirmado públicamente su relación, las dedicatorias en conciertos, las fotos en las que se las ve cogidas de la mano en diferentes ciudades y, recientemente, este mensaje de amor oculto, parecen asegurar este nexo amoroso.

Y, a pesar de que cada una apoyó a su selección durante las semifinales, parece que Rosalía no solo tiene hueco para la selección en su corazón. Este mensaje de la artista catalana simboliza que, más allá de la rivalidad entre países, está muy enamorada de la modelo francesa.