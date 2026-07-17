Richard Gere y el cuento de siempre

Las Mamarazzis llevamos varios días recibiendo mensajes sobre las primeras imágenes que han aparecido de la nueva película de Richard Gere. Lo entendemos perfectamente por qué quienes nos seguís, sabéis que llevamos años cuestionando cómo el cine, y también la prensa del corazón, han/hemos contribuido a romantizar relaciones marcadas por diferencias evidentes de edad, de poder, de influencia y de experiencia. Así que era inevitable que nos preguntarais qué opinábamos sobre esta.

Estos días se rueda en Nueva York 'Asymmetry', la adaptación de la novela de Lisa Halliday. Richard Gere interpreta a un escritor de fama mundial que inicia una relación con una joven asistente editorial, interpretada por Diana Silvers. Él tiene 76 años. Ella, 28. Cuarenta y ocho años de diferencia. Ya de entrada todo mal, aunque teníamos la esperanza que el enfoque fuera el correcto. Pero, no. Dando una vuelta por Instagram o por los medios que han publicado las primeras imágenes del rodaje, hay una frase que se repite una y otra vez: “El amor no tiene edad”. ¡Qué pesadez! Ya lo explicó Laura Escanes. Que no tenga edad quiere decir que puedes enamorarte a cualquier edad, no el rollo este de señores mayores buscando jovencitas. Nadie parece demasiado interesado en contar de qué va realmente la película, sino que lo importante es que Richard Gere vuelve a enamorarse de una mujer mucho más joven y, por lo visto, eso sigue siendo una noticia fantástica. Las fotos, además, no ayudan a pensar lo contrario ya que todo son paseos por Central Park, conversaciones en un banco, miradas cómplices y sonrisitas pícaras.

Lo que pasa es que alguien debió de leer solo la contraportada del libro en el que se basa la película. 'Asymmetry' no va de un jubilado y una post adolescente que se enamoran locamente como si todo fuera de lo más normal. Lisa Halliday escribió una novela sobre las relaciones atravesadas por el poder. Ezra, el personaje que interpreta Richard Gere, no es únicamente un hombre mayor. Es un escritor admirado por todo el mundo y con una influencia enorme dentro del mismo universo en el que Alice intenta abrirse camino.

En el libro la diferencia no es un detalle romántico, es precisamente parte del conflicto. Y por lo que hemos podido leer, esta asimetría no está solo en la edad sino también en cómo funciona la relación. Es él quien decide cuándo se ven, cuándo desaparece durante semanas, dónde se ven, qué tipo de ocio comparten y cuándo vuelve a aparecer. Es él quien marca el ritmo mientras Alice espera y adapta su vida a un hombre que ya tiene la suya perfectamente organizada. La novela obliga al lector a preguntarse si una relación puede ser realmente igualitaria cuando una de las dos personas concentra mucha más influencia, mucha más experiencia, mucho más reconocimiento y mucho más poder que la otra. Y, sin embargo, basta con unas cuantas fotografías bonitas para que todo eso desaparezca.

Imaginemos exactamente la misma película y las mismas fotografías “robadas”. Cambiemos únicamente los nombres del cartel. Richard Gere pasa a ser Meryl Streep. Diana Silvers se convierte en Jacob Elordi. O Glenn Close bien romántica compartiendo plano con Paul Mescal ¿De verdad alguien se va a creer que Instagram y los titulares se centrarían en que “el amor no tiene edad”?¿O empezaríamos a leer titulares sobre si resulta creíble, si ella no es demasiado mayor o si Hollywood ha perdido definitivamente el juicio?

Aquí también toca hacer autocrítica. La prensa del corazón, de la que formamos parte, ha comprado ese cuento demasiadas veces. Hemos contado la historia del empresario maduro que recuperaba la ilusión junto a una veinteañera, del actor veterano que encontraba de nuevo el amor, del cantante separado 3 veces que ahora sí se ha enamorado de verdad de la de 23 o del millonario al que una mujer mucho más joven le cambiaba la vida. ¡Basta! No hemos visto 'Asymmetry' y, de hecho, todo apunta a que, si respeta el espíritu de la novela, planteará muchas más preguntas de las que su campaña promocional deja entrever. Así que, estas primeras fotos de la peli, visto lo visto, nos dan más pena que alegría.