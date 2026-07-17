El inesperado protagonista del Mundial: Keyne, el hermano de Lamine Yamal, junto a Penélope Cruz

Más allá del gran mundial que está haciendo la selección española, que disputará la final contra Argentina, han aparecido varias figuras públicas que, apoyando desde la grada, se han viralizado mucho. Una de estas personas es Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal.

El pasado martes, día 14, tuvo lugar una de las dos semifinales de la Copa Mundial 2026. El partido, que se disputó en el AT&T Stadium de Dallas, finalizó con un resultado de 0-2 a favor de la selección española frente a Francia, que firmó la clasificación a la final del mundial después de más de 16 años.

Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, junto con la gran solidez defensiva que presentaron Pau Cubarsí y Aymeric Laporte y el control del mediocampo que demostraron tener Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, llevaron a la selección a estar un solo paso de ganar la competición.

Famosos que han apoyado a La Roja

En este contexto, famosos como Rosalía, Javier Bardem y Penélope Cruz se han viralizado en las redes sociales por estar apoyando a La Roja desde la grada en casi todos los partidos que han jugado en México y Estados Unidos.

Lejos de estas celebridades, la figura que más viral se ha hecho durante este mundial es Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal. Desde los dieciseisavos de final, en el partido que España venció por 3-0 a Austria, el pequeño Keyne explotó las redes sociales por su reacción a uno de los goles de La Roja.

Keyne y sus mejores momentos

Otro de los momentos más divertidos que ha protagonizado Keyne ocurrió durante la propia semifinal que enfrentó a España y Francia. Esta vez, la realización captó un momento totalmente diferente: el clip de un Keyne emocionado y con lágrimas en los ojos, un gesto que muchos han asociado a la emoción de ver a su hermano mayor clasificar para la gran final.

Además, parece que Keyne y Lamine Yamal tienen un código secreto: "Cuando acabemos el partido, si ganamos, saca la lengua", habían acordado los hermanos, tal como desveló Lamine Yamal. Justamente por este motivo, también se ha viralizado un vídeo de Keyne sacando la lengua.

Protagonista de la Eurocopa de 2024

Keyne no es la primera vez que llama la atención de la gente. La complicidad entre Lamine Yamal y su familia es más que evidente desde las celebraciones de la Eurocopa de 2024, donde su hermano Keyne ya fue uno de los protagonistas de la fiesta posterior al partido. Desde entonces, se ha convertido en uno de los temas recurrentes en las entrevistas del futbolista de Mataró.

En este contexto, y con toda la viralidad que ha conseguido el niño de tan solo 3 años, se ha popularizado una publicación de Instagram de su madre, Sheila Ebana, que también es la madre de Lamine Yamal y cuenta con más de 1.3 millones de seguidores. En este carrusel de imágenes compartido por Ebana, se muestran fotografías del cumpleaños del joven futbolista del Barça.

Penélope Cruz con Keyne

Aparte de ver a Lamine con su tarta de cumpleaños y rodeado de sus seres queridos, la madre ha compartido una tierna foto de Penélope Cruz con Keyne, en la que la actriz española parece conversar con el hermano de Lamine de manera muy cariñosa.

Esta imagen ha conseguido más de 700.000 likes y casi 3.000 comentarios en apenas 24 horas. A pesar de que el motivo principal de la publicación era el decimonoveno cumpleaños de Lamine Yamal, Keyne se ha llevado todo el protagonismo, con miles de comentarios de corazones y gente "enamorada" del niño.