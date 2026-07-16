Seis mujeres denuncian por violación a un exdirectivo de la agencia de modelos Elite en París

Seis mujeres, la mayoría estadounidenses, presentaron el miércoles en París una denuncia por violaciones y trata de personas contra Gérald Marie, exdirectivo de la prestigiosa agencia de modelos Elite, informó a la AFP el abogado de las denunciantes, Mathias Darmon.

Estas seis denuncias, con constitución de parte civil, se inscriben "en la línea de la denuncia del 5 de junio de 2026 presentada por Carré Otis" en París, explicó Darmon.

Esta estadounidense de 57 años, antigua supermodelo de los años 1980-1990, acusa a Gérald Marie de "violaciones de menores cometidas cuando ella tenía 17 años" y de "trata de personas".

Otis asegura que los presuntos hechos tuvieron lugar en casa de Marie a mediados de la década de 1980, en ausencia de su pareja de entonces, la supermodelo Linda Evangelista.

Las seis denunciantes, todas ellas de nacionalidad extranjera, solicitan que se inicie un proceso contra el exdirector para Europa de Elite, que ahora tiene más de setenta años.

Tienen entre 45 y 60 años aproximadamente y una de ellas era menor de edad en el momento de los presuntos hechos, precisó su abogado.

En las denuncias presentadas ante el tribunal judicial de París, se destacan las "declaraciones concordantes" de las denunciantes.

Gérald Marie "habría aprovechado, durante décadas, la posición de autoridad, influencia y poder que le conferían sus funciones para obtener relaciones sexuales forzadas con numerosas mujeres jóvenes, algunas de las cuales eran menores de edad en el momento de los hechos", se señala.

Algunas de estas seis mujeres presentaron una primera denuncia en 2020 o 2021, pero otras dos lo hacen "por primera vez", aseguró Darmon.

Preguntada por la AFP, Céline Bekerman, abogada de Gérald Marie, subrayó que su cliente "niega categóricamente estas acusaciones" y afirmó que estas "ya fueron examinadas en el marco de una investigación exhaustiva llevada a cabo por la Fiscalía de París".

Noticias relacionadas

En 2023, la fiscalía archivó la denuncia presentada por la experiodista de la BBC Lisa Brinkworth contra Marie por haber prescrito el delito.