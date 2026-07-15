Reconciliación entre Risto Mejide y Natalia Almarcha | Exclusiva

Nueva semana, nuevo episodio de las Mamarazzis en el EL PERIÓDICO. La dupla formada por Laura Fa y Lorena Vázquez ha arrancado el programa por todo lo alto: celebrando que, pese al desconcierto con la contabilidad de sus audiencias, el pódcast se cuela entre los 50 más escuchados del país.

Pero tiempo para celebraciones, los justos, porque la actualidad es impaciente y las Mamarazzis han llegado con varias noticias por repasar y alguna que otra exclusiva bajo el brazo. Sin más dilación, comenzamos con el repaso de lo que ha sido este capítulo.

La pregunta del millón: ¿en qué hotel vieron los Reyes la semifinal?

Las imágenes de los Reyes y sus dos hijas celebrando los últimos minutos del histórico partido de la selección contra Francia dieron la vuelta a España, pero faltaba un dato: dónde. El olfato de Laura —o su "nuevo poder extrasensorial", como lo ha bautizado Lorena— apuntaba directamente al Eurostars Grand Marina de Barcelona. Para confirmar este pálpito, las Mamarazzis llamaron a "alguien muy top", que les dio la razón y confirmó que se trataba de dicha ubicación.

¿Las pruebas del delito? "El color madera cerezo" del mobiliario y la cristalera de la puerta. A partir de ahí, todo encajaba. En el vídeo, según han observado las periodistas, los miembros de la Familia Real no paraban de cambiarse de sitio, con un Felipe VI empeñado en lograr "la foto perfecta" abrazando a la Reina y a sus hijas. "Intentan ser naturales, pero no acaba de salirles", han sentenciado. Veremos si repiten abrazos de celebración en la final del próximo domingo, y sobre todo, si lo hacen presencialmente en el estadio neoyorquino MetLife que acogerá el partido por el título.

Grandes nombres en los premios Princesa de Girona

Siempre dentro de la conversación de la realeza, las Mamarazzis —como Felipe VI, Letizia y sus dos hijas— fueron invitadas a los Premios Princesa de Girona, la gala que premia a jóvenes talentos. Sin embargo, la apretada agenda de nuestras periodistas permitió que finalmente solo Laura Fa acudiese en representación de ambas. La 'mamarazzi' esquivó como pudo a Alfred García antes de toparse con el director de 'La2Cat', Oriol Nolis. Eso sí, lejos de un "¿Qué hay de lo nuestro?" que reavivase el programa que las Mamarazzis tenían en el espacio de RTVE, su interacción fue en clave de unas vacaciones cada vez más a la vista.

A la cita tampoco faltaron los Reyes, presentes para asistir al discurso de la Princesa Leonor en un casi perfecto catalán. No tan perfecto fue el 'outfit' elegido para la heredera al trono, como tampoco lo fue el de su hermana, la infanta Sofía: ambas lucieron 'looks' que, más allá de ser aparentemente de una talla equivocada —apunta Lorena— son un claro indicio de que las jóvenes no participan en la decisión de su vestimenta a la hora de asistir a actos públicos. Laura, por su parte, se suma a la hipótesis de Nuria Marín de que en un tentativo por no sexualizarlas las visten con demasiada seriedad.

Marius Borg, la condena de un privilegiado

Sin dar carpetazo todavía a temas de familia real, el pódcast ha puesto rumbo a Noruega. Las Mamarazzis consideran "muy noticiable" que Marius Borg quisiera una pulsera telemática para cumplir condena en el propio palacio real. De momento, pasará cuatro semanas en otro palacio a las afueras de Oslo con una tobillera electrónica que lo tendrá controlado a todas horas.

Cabe recordar que el hijo de Mette-Marit ya se saltó la orden de alejamiento de una de las denunciantes en uno de sus delitos de agresión sexual. A su vez, desde la Fiscalía ya avisaban de que "hay riesgo de reincidencia, sobre todo con esta chica". Pese a todo, la justicia noruega ha cedido ante las peticiones de Borg. Las periodistas coinciden en el diagnóstico: se trata de un "tráfico de influencias clarísimo".

El asalto frustrado a casa de Lamine Yamal

Hablemos de fútbol. Lorena Vázquez no veía un partido desde la final de Wembley del 92. Ahora, sin embargo, vuelve a ser muy futbolera, y el culpable tiene nombre: el pequeño Keyne, hermano de Lamine Yamal. La misma naturalidad que exhibe el pequeño en cada una de sus muecas a cámara también la comparte Inés García, 'influencer' y actual pareja oficial del futbolista.

La noticia, en cambio, es bastante más desagradable: la pasada madrugada, según ha explicado la periodista Mayka Navarro, hubo un intento de asalto en la casa de Esplugues de Lamine Yamal, la antigua vivienda de Piqué y Shakira. Dos hombres encapuchados intentaron acceder al inmueble, pero la seguridad privada los detectó rápidamente y lo impidió. Las Mamarazzis apuntan un posible reclamo: la ostentación del futbolista en materia de joyas durante la disputa del Mundial.

El padre de Lamine Yamal, mientras tanto, no viajó a Estados Unidos y ha salido al paso para desmentir que el motivo fuesen sus supuestos problemas con sustancias; justificó la decisión alegando que padece epilepsia. Y, puestos a recordar, ahí queda el encontronazo con la reportera Ana Belén, que se acercó junto a otros compañeros a felicitarlo en un parque antes de que él perdiese los papele y amenazase con lanzarles el móvil.

Carlos Alcaraz, "caricias y juegos en alta mar"

La última portada de 'Semana' la firma Carlos Alcaraz, muy bien acompañado en su pedazo de catamarán. Una embarcación muy metálica, en la línea de la de Rafa Nadal —la del mallorquín no es tan cara, eso sí—, aunque las periodistas sospechan que igual hay algo de publicidad de por medio, ya que el murciano la anunció en redes sociales. En el "superyate", en aguas de la costa mediterránea italiana, la revista titula con un "Caricias y juegos en alta mar" las fotografías del deportista con una chica.

Hasta ahora, la identidad de ella es desconocida, pero a juzgar por las imágenes y los gestos, todo parece indicar que es algo más que una amiga. Es importante subrayar que desde su primera pareja no había vuelto a haber una novia como tal, aunque sí muchos rumores en torno a nombres como Melodie o Ana Mena.

Todo sobre la no-boda de Pitingo y Laura Escuredo

Contra todo pronóstico, Pitingo y Laura Escuredo han roto apenas cinco meses después de anunciar que se casaban. Las reacciones no se han hecho esperar y ella ha hablado para los micrófonos de Europa Press: ni tiene relación con el cantante ni quiere tenerla. Busca una relación sana, madura y que le permita llevar una vida en paz, con "seguridad" tanto para ella como para su hijo —de lo que podemos deducir que insinúa que en su anterior relación no la sentía—.

A raíz del vendaval de especulaciones que levantaron dichas declaraciones, que rectificó al día siguiente, él entró en 'Y ahora Sonsoles' para defender su inocencia y anunciar medidas legales contra los periodistas.

Risto Mejide y Natalia Almarcha, oportunidad "número 153"

Llegados a la recta final del programa, ha sido momento de exclusiva. Y no una cualquiera, sino con dos personajes de los que se ha hablado, y mucho, en este pódcast: "Habemus reconciliación" —han proclamado las Mamarazzis—, Risto Mejide y Natalia Almarcha "han vuelto".

Noticia sorpresa donde las haya, pues hace apenas un par de semanas las Mamarazzis contaban que él habría vuelto a verse con la asturiana Merche, quien rápidamente se puso en contacto con el pódcast para confirmar que no tenían relación desde hacía meses.

Reconciliación entre Risto Mejide y Natalia Almarcha | Exclusiva

Respecto a esta enésima reconciliación, el entorno ve al presentador contento, ya que con Natalia siempre ha tenido este "ir y venir". Además, "ella tenía muy buena relación con los hijos de Risto", apuntan las periodistas. No vuelven, eso sí, en los mismos términos en que lo habían dejado: será algo que se lleve a cabo poco a poco. "Empieza el verano con amor", han celebrado Laura y Lorena, quienes anticipan que la próxima incógnita que queda por resolver es si viajarán juntos a Menorca, uno de los destinos favoritos del presentador.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.