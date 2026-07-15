Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISEncuesta GESOPFrancia - EspañaFranciaJosep PedrerolAP7Lamine YamalServicios mínimos RodaliesDe la FuenteRafa NadalEdificio Valencia
instagramlinkedin

Famosos

La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico

España se mete en la final aplastando a Francia con su fútbol 'sapiens'

La gloriosa España de los 'sin nombre': "Esto es una barbaridad"

Keyne, hermano de Lamine Yamal, rompe a llorar durante la semifinal entre España y Francia

Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026

Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026 / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pedro Porro volvió a convertirse en uno de los héroes de España en el Mundial 2026. El lateral extremeño completó una actuación sobresaliente en la semifinal frente a Francia y marcó el segundo tanto del triunfo por 0-2, culminando una larga jugada colectiva que terminó por asegurar el pase de la Selección a la gran final.

No era, además, la primera vez que Porro veía portería en una eliminatoria de este campeonato. El jugador del Tottenham ya había marcado ante Austria en la ronda de dieciseisavos, por lo que su gol contra Francia lo confirmó como una de las grandes revelaciones españolas del torneo. Su rendimiento defensivo, sus constantes incorporaciones al ataque y su buena sintonía por la banda derecha con Lamine Yamal han elevado todavía más una cotización que ya se encontraba en máximos.

Sueldo de 6,8 millones y una fortuna en crecimiento

De Don Benito al norte de Londres hay cerca de 2.000 kilómetros, pero la distancia económica recorrida por Pedro Porro resulta todavía más llamativa. A sus 26 años, el internacional español se encuentra en el tramo potencialmente más rentable de su trayectoria: una etapa en la que coinciden su madurez deportiva, el escaparate de la Premier League y su consolidación como jugador importante de la selección.

Las estimaciones publicadas por portales especializados sitúan su salario alrededor de los cinco millones de euros brutos por temporada, aunque las cifras varían según la fuente y podrían haber aumentado después de su última renovación. 'Salary Sport', por ejemplo, calcula que percibe unas 112.000 libras (unos 131.400 euros) semanales y más de 5,8 millones de libras (6,8 millones de euros) anuales. Se trata, en cualquier caso, de cantidades estimadas, ya que el Tottenham no hace público el sueldo individual de sus futbolistas.

Manchester (United Kingdom), 14/01/2024.- Pedro Porro of Tottenham Hotspur looks on during the English Premier League soccer match between Manchester United and Tottenham Hotspur in Manchester, Britain, 14 January 2024. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data

Pedro Porro durante un partido con el Tottenham Hotspur. / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Porro también ha comenzado a construir una estructura patrimonial fuera del terreno de juego. En enero de 2025 constituyó PP23 Inversiones S.L., una sociedad domiciliada en Don Benito y dedicada a actividades relacionadas con la adquisición, venta, alquiler, promoción y gestión de bienes inmobiliarios. El futbolista figura como socio único y administrador solidario junto a su madre, Eva María Sauceda Fernández. El movimiento refleja una estrategia habitual entre deportistas de élite: transformar los ingresos obtenidos durante una carrera relativamente corta en activos capaces de generar rentabilidad a largo plazo.

Valor de mercado de 35 millones: ¿demasiado para el Barça?

La fortuna personal de un futbolista no debe confundirse con su valor de mercado. 'Transfermarkt' sitúa actualmente a Pedro Porro en 35 millones de euros y lo coloca entre los laterales derechos más cotizados del fútbol europeo.

Su posición contractual refuerza todavía más al Tottenham en cualquier negociación. El club londinense anunció el pasado 14 de junio de 2026 la firma de un nuevo contrato de larga duración, mientras que 'Transfermarkt' registra un vínculo hasta el 30 de junio de 2031, con opción a una temporada adicional. El blindaje llegó justo antes de que el futbolista terminara de explotar en el Mundial, por lo que cualquier equipo interesado tendría que presentar una oferta claramente superior a su valoración teórica.

Entre esos posibles destinos, el Barcelona encajaría especialmente bien desde un punto de vista futbolístico. Porro ha mostrado un excelente entendimiento con Lamine Yamal en la banda derecha de España: sabe cuándo doblar por fuera, puede aparecer por zonas interiores y ofrece profundidad sin restarle espacio al extremo.

Noticias relacionadas

Lamine Yamal, al mig, xerra amb Porro i Nico Williams, durant l’entrenament d’ahir de la selecció espanyola a Dallas. | FLORENCIA TAN JUN / AFP

Lamine Yamal, en el medio, charla con Porro i Nico Williams, durante un entrenamiento de la Selección Española en Dallas. / FLORENCIA TAN JUN / AFP

Más que una oportunidad barata, Porro sería una inversión de primer nivel y, quizás, por el momento inasumible en las oficinas del Camp Nou.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
  2. Encuesta elecciones generales España: La derecha mantiene su dominio con el PP a la baja y el PSOE estancado
  3. ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
  4. Contreras responde sin tapujos al supuesto fichaje de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló por La Séptima, el nuevo canal de la TDT
  5. Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
  6. Francia convierte su fiesta nacional en una demostración de fuerza europea con presencia de tropas españolas
  7. Estos son los cambios en la ley de dependencia y discapacidad, una reforma que trae consigo más financiación y prestaciones
  8. Los bares y restaurantes tendrán que cobrar un suplemento de 10 céntimos por envases de plástico de un solo uso

La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico

La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico

¿Qué gana España si se corona campeona del mundo? Del impulso al consumo al efecto sobre las exportaciones

¿Qué gana España si se corona campeona del mundo? Del impulso al consumo al efecto sobre las exportaciones

El mundo se pone en pie ante España: la prensa internacional eleva a la Roja a gran favorita al título

El mundo se pone en pie ante España: la prensa internacional eleva a la Roja a gran favorita al título

Lara Ferreiro, psicóloga, sobre Lamine Yamal: "Detrás del éxito pueden aparecer ansiedad, insomnio y una dependencia extrema de la validación externa"

Lara Ferreiro, psicóloga, sobre Lamine Yamal: "Detrás del éxito pueden aparecer ansiedad, insomnio y una dependencia extrema de la validación externa"

Diez años del intento de golpe de Estado en Turquía, el inicio de una represión sin filtros

Diez años del intento de golpe de Estado en Turquía, el inicio de una represión sin filtros

Terelu Campos no da crédito al ver anunciada la casa de María Teresa en Málaga sin su permiso: “Es inviable”

Terelu Campos no da crédito al ver anunciada la casa de María Teresa en Málaga sin su permiso: “Es inviable”

Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial y represente a España: "Tiene que estar allí"

Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial y represente a España: "Tiene que estar allí"

La regla de los 11 grados para el aire acondicionado: el sencillo ajuste para mantener la casa fresca y ahorrar este verano

La regla de los 11 grados para el aire acondicionado: el sencillo ajuste para mantener la casa fresca y ahorrar este verano