La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico

Pedro Porro volvió a convertirse en uno de los héroes de España en el Mundial 2026. El lateral extremeño completó una actuación sobresaliente en la semifinal frente a Francia y marcó el segundo tanto del triunfo por 0-2, culminando una larga jugada colectiva que terminó por asegurar el pase de la Selección a la gran final.

No era, además, la primera vez que Porro veía portería en una eliminatoria de este campeonato. El jugador del Tottenham ya había marcado ante Austria en la ronda de dieciseisavos, por lo que su gol contra Francia lo confirmó como una de las grandes revelaciones españolas del torneo. Su rendimiento defensivo, sus constantes incorporaciones al ataque y su buena sintonía por la banda derecha con Lamine Yamal han elevado todavía más una cotización que ya se encontraba en máximos.

Sueldo de 6,8 millones y una fortuna en crecimiento

De Don Benito al norte de Londres hay cerca de 2.000 kilómetros, pero la distancia económica recorrida por Pedro Porro resulta todavía más llamativa. A sus 26 años, el internacional español se encuentra en el tramo potencialmente más rentable de su trayectoria: una etapa en la que coinciden su madurez deportiva, el escaparate de la Premier League y su consolidación como jugador importante de la selección.

Las estimaciones publicadas por portales especializados sitúan su salario alrededor de los cinco millones de euros brutos por temporada, aunque las cifras varían según la fuente y podrían haber aumentado después de su última renovación. 'Salary Sport', por ejemplo, calcula que percibe unas 112.000 libras (unos 131.400 euros) semanales y más de 5,8 millones de libras (6,8 millones de euros) anuales. Se trata, en cualquier caso, de cantidades estimadas, ya que el Tottenham no hace público el sueldo individual de sus futbolistas.

Pedro Porro durante un partido con el Tottenham Hotspur. / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Porro también ha comenzado a construir una estructura patrimonial fuera del terreno de juego. En enero de 2025 constituyó PP23 Inversiones S.L., una sociedad domiciliada en Don Benito y dedicada a actividades relacionadas con la adquisición, venta, alquiler, promoción y gestión de bienes inmobiliarios. El futbolista figura como socio único y administrador solidario junto a su madre, Eva María Sauceda Fernández. El movimiento refleja una estrategia habitual entre deportistas de élite: transformar los ingresos obtenidos durante una carrera relativamente corta en activos capaces de generar rentabilidad a largo plazo.

Valor de mercado de 35 millones: ¿demasiado para el Barça?

La fortuna personal de un futbolista no debe confundirse con su valor de mercado. 'Transfermarkt' sitúa actualmente a Pedro Porro en 35 millones de euros y lo coloca entre los laterales derechos más cotizados del fútbol europeo.

Su posición contractual refuerza todavía más al Tottenham en cualquier negociación. El club londinense anunció el pasado 14 de junio de 2026 la firma de un nuevo contrato de larga duración, mientras que 'Transfermarkt' registra un vínculo hasta el 30 de junio de 2031, con opción a una temporada adicional. El blindaje llegó justo antes de que el futbolista terminara de explotar en el Mundial, por lo que cualquier equipo interesado tendría que presentar una oferta claramente superior a su valoración teórica.

Entre esos posibles destinos, el Barcelona encajaría especialmente bien desde un punto de vista futbolístico. Porro ha mostrado un excelente entendimiento con Lamine Yamal en la banda derecha de España: sabe cuándo doblar por fuera, puede aparecer por zonas interiores y ofrece profundidad sin restarle espacio al extremo.

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Lamine Yamal, en el medio, charla con Porro i Nico Williams, durante un entrenamiento de la Selección Española en Dallas. / FLORENCIA TAN JUN / AFP

Más que una oportunidad barata, Porro sería una inversión de primer nivel y, quizás, por el momento inasumible en las oficinas del Camp Nou.