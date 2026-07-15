Los expertos hablan sobre el collar de Lamine Yamal que se ha autorregalado: "Es una pieza diseñada para captar todas las miradas antes incluso que para acompañar un estilismo"

España se prepara para disputar la final del Mundial 2026 después de imponerse a Francia en semifinales y confirmar su condición de favorita al título.

La actuación de la selección de Luis de la Fuente ha acaparado titulares dentro y fuera del país, pero en las horas previas al encuentro ante los franceses hubo un detalle que también generó una gran controversia en redes sociales: el collar que lució Lamine Yamal durante su comparecencia ante los medios.

Pagado por él mismo

El futbolista del FC Barcelona acudió a la rueda de prensa con una joya de diamantes que no pasó desapercibida. Preguntado por ella, el de Mataró aclaró que "un regalo no ha sido, porque lo he pagado yo".

De esta forma, confirmó que se trataba de un autorregalo por su reciente 19º cumpleaños. Aunque no existe una tasación oficial de la pieza, diversos medios han situado su valor en torno a los 400.00 euros, una cifra que no ha sido confirmada ni por el jugador ni por el fabricante de la joya.

Una joya al detalle

Más allá de su valor económico, la pieza ha despertado el interés de expertos en joyería. En declaraciones recogidas por la revista 'Semana', Lisa Fracchia, gemóloga y perito judicial en gemas y alta joyería, explica que, "a simple vista, se trata de una joya de gran volumen con una elevada densidad de engastado y una fabricación personalizada".

Según la especialista, el collar es una gargantilla realizada en cascada con cuatro niveles integrados y utiliza la técnica pavé, un sistema de engaste (técnica que fija una piedra preciosa sobre una pieza de metal) que permite colocar numerosas piedras preciosas muy juntas para maximizar el brillo de la joya.

El valor del collar

La experta explica además que el valor de la pieza depende en gran medida de los materiales utilizados, ya que "si el collar estuviera íntegramente realizado en oro rosa de 18 quilates y montara diamantes naturales de buena calidad (color G-H, pureza VS-SI), su valor de mercado podría superar fácilmente los 150.000 euros, dependiendo del peso total en quilates y de la calidad del engastado", asegura.

Sin embargo, Fracchia recuerda que una valoración exacta resulta imposible sin un análisis directo: "Si se emplean diamantes de laboratorio de alta calidad, una posibilidad muy habitual en este tipo de joyería urbana, el precio podría reducirse hasta una horquilla aproximada de los 30.000 euros, manteniendo un impacto visual muy similar. Precisamente por eso hoy el aspecto exterior ya no permite establecer el valor real de una joya".

La moda urbana

El diseñador y fundador de la casa de modas Gustavo Ardón Couture, Gustavo Ardón, considera que la pieza encaja plenamente con la estética de la joyería urbana contemporánea: "Este collar pertenece claramente al lenguaje estético de la joyería urbana contemporánea, donde el objetivo principal no es la discreción, sino la visibilidad. Se construye desde la acumulación: gran volumen, superficies completamente cubiertas de brillo, proporciones exageradas y una intención claramente escénica. Es una pieza diseñada para captar todas las miradas antes incluso que para acompañar un estilismo".

Para el experto, el diseño se aleja de los códigos tradicionales de la alta joyería europea "donde la elegancia suele construirse desde la pureza de las líneas, la proporción y el equilibrio". Para él, este collar es "una propuesta deliberadamente ostentosa".

"Podría responder a una declaración de identidad, ya que es un collar concebido para comunicar estatus, personalidad y notoriedad. Cumple perfectamente esa función, aunque estéticamente se sitúe mucho más cerca de la ostentación que del lujo silencioso", concluye Ardón.