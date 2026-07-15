Keyne, hermano de Lamine Yamal, rompe a llorar durante la semifinal entre España y Francia

España consiguió la clasificación este martes para la final del Mundial tras dominar a Francia e imponerse por dos goles a cero. En un partido donde el combinado galo apenas amenazó la portería de Unai Simón, Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron la clasificación que mantiene vivo el sueño de una segunda estrella.

Por su parte, un Lamine Yamal todavía muy alejado del nivel que mostró en la última Eurocopa y que maravilló al mundo volvió a contribuir de pleno en el resultado final, provocando el penalti que daría la ventaja a España en la primera mitad. Poco después, las cámaras apuntaron a las gradas para dar con uno de los grandes protagonistas de este mundial: el pequeño Keyne, hermano del delantero de Rocafonda.

Lágrimas de emoción

Hasta el momento, Keyne había mostrado solo su cara más graciosa ante las cámaras: muecas, bailes y celebraciones efusivas han llevado al hermano menor de Lamine Yamal a convertirse en una superestrella en las gradas de cualquier estadio en el que juega la Selección.

Esta vez, sin embargo, la realización captó un momento totalmente diferente. El clip de un Keyne emocionado y con lágrimas en los ojos, un gesto que muchos asociaron a la emoción de ver a su hermano mayorclasificar para la gran final, no tardó en volverse viral.

Ya durante la segunda mitad, nuevamente, los focos fueron a parar a un Keyne que, ya más calmado pero todavía con los ojos cristalinos, volvió a sacar la lengua en un gesto que recordó a su momento más viral tras conseguir el pase a semifinales ante Bélgica. "Cuando acabemos el partido, si ganamos, saca la lengua", habían acordado los hermanos, tal como desveló Lamine Yamal.

Fenómeno en redes

Una vez terminado el encuentro, Lamine Yamal y Keyne protagonizaron un tierno momento fraternal entre abrazos y besos rodeados del resto de familiares y de Inés García, la 'influencer' y actual pareja del futbolista del FC Barcelona.

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Más tarde, ya con la noticia de que 'La Roja' espera rival (Argentina o Inglaterra) en la final que se disputará en Nueva York más digerida, Lamine Yamal compartió en Instagram una fotogalería en la que –cómo no– también aparecía posando junto a su hermano pequeño. "Nuevayol vamos por ti", avisó en la descripción del 'post', haciendo referencia a la popular canción de Bad Bunny.