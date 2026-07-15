Enrique Bunbury, sobre su infancia en un colegio en Zaragoza: “Cuando los chicos jugaban al fútbol o al baloncesto, nosotros pensábamos en una canción”

Enrique Bunbury es uno de los artistas más prolíficos de Aragón, lanzando más de 20 discos entre su proyecto en solitario y Héroes del Silencio, la banda con la que despegó. Su último lanzamiento, que salió este pasado 17 de abril, se titula 'De un siglo anterior' y tiene influencia de distintos géneros latinos, como el bolero o el tango; tal y como explica en una entrevista con este mismo medio. Con motivo de sus lanzamientos, suele conceder entrevistas a distintos medios o canales de YouTube, y nunca pueden faltar en estas entrevistas menciones a Zaragoza y su infancia en esta.

Bunbury, terminando la grabación de uno de sus discos en solitario / Jose Girl

Por ejemplo, recuerda sus comienzos en lo relacionado con la música: "La música estuvo muy pronto en mi vida, ya con interés de dedicarme a ella. Con 8 años monté una banda en la escuela. Los viernes, cuando iban a terminar las clases, hacían una cosa radiofónica en la que el director hablaba. Era un colegio religioso. Incorporaban a los alumnos, como para leer una redacción. Un día quisieron que los tres alumnos que habíamos formado un grupo cantáramos una canción. Cada viernes hacíamos una." El artista habla sobre su época en el Colegio Británico de Zaragoza, donde estudió desde su infancia.

Además, recuerda con cariño la historia de cómo consiguió su primera guitarra y cómo aprendió a tocarla: "Luego me metí con un profesor a tocar la guitarra, con 8 años. A mi hermano mayor le gustaba la guitarra y, como vivíamos la misma pasión por los Beatles, queríamos aprender a tocar la guitarra. Nos regalaron dos pequeñas para niños." Posteriormente, con 15 años, creó Héroes del Silencio y comenzó una trayectoria internacional que le ha merecido el Premio Aragón este año.

Héroes del Silencio en 1986 / Documental H. D. S.

De igual forma, en una entrevista posterior, el artista reconoce que no cree que sus padres quisieran que él se dedicara a la música: "No creo que tuvieran planes para mí. Les hubiera gustado, muy al principio, que tuviera otra profesión. Pero creo que la visión que tenían era una visión que pertenecía a otra época. En Zaragoza no había ninguna banda que hubiera grabado un disco. No pensaban que fuera una oportunidad."

En esta misma entrevista desveló, aunque ya había hablado de este tema con anterioridad, el motivo tras la separación de Héroes del Silencio: "Creo que los grupos están destinados a la separación. Un grupo es un formato complejo, en el caso de Héroes, tuvieron que ver muchas cosas puestas dentro del pozo en el que nos metimos. La última gira del grupo la tuvimos que hacer sin nuestro mánager."

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Bunbury regresará a su querida Zaragoza el próximo sábado 12 de diciembre con un concierto muy especial en el Príncipe Felipe para cerrar su gira Nuevas Mutaciones. Las entradas para el esperado evento, que salieron a la venta el pasado mes de febrero, están casi agotadas. Cabe recordar que el artista dio un concierto en la capital aragonesa en julio de 2024 justo antes del inicio de las obras del Gol Sur en La Romareda y dio otro el 20 de septiembre de 2025 en el Príncipe Felipe.

Fuente: El Periódico de Aragón