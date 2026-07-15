La reivindicación de Cristina Pedroche (37 años): "Me encantaría tener más hijos pero vivimos en una sociedad en la que es muy difícil conciliar y hacerlo todo bien"

Dabiz Muñoz recibió el premio a Mejor Cocinero del Mundo en la gala de los Elle Gourmet Awards que se celebró el pasado jueves en los jardines de la Embajada de Italia de Madrid y, como no podía ser de otro modo aunque confesó que le había costado mucho separarse por unas horas de sus hijos, Laia -que cumplirá 3 años dentro de unos días- e Isai -que está a punto de cumplir 1-, fue Cristina Pedroche la que le entregó este reconocimiento tan especial.

"Un sueño la verdad, que todo el mundo sepa que mi marido es el mejor cocinero del mundo, pues es un orgullo. Es como si España gana el Mundial. Todo el mundo estaría feliz, ¿no? Pues yo también", expresó muy emocionada la presentadora a su paso por el photocall con un impresionante diseño en color naranja con un original escote bardot con volumen.

"A mí que me gusta tanto comer es un sueño, la verdad. O sea, porque ya estoy casada con él, que si no me casaría otra vez", apuntó entre risas, revelando que "me quiero volver a casar por la iglesia y quiero unas fotos bonitas, y no la foto esa que tenemos ahí en el vestidor con todos los vaqueros y todo eso. No, no, quiero una foto bonita y un vestido espectacular", asegurando que todavía no tienen fecha ni nada similar porque "quiero que se arrodille y anillo otra vez".

Haciendo balance a una semana de que su pequeño Isai cumpla su primer añito, Cristina reconoció que "esta segunda maternidad me ha ayudado a reencontrarme con la Pedroche que era antes y a perdonarme muchas cosas de la primera maternidad con las que he sido muy injusta conmigo misma. Y, o sea, no sé, estoy, estoy muy bien. Estoy como muy en paz. Y al final, yo no busco la felicidad últimamente, busco como la paz. Y la paz me lleva a ser feliz".

"He sido mi peor hater. Siempre he querido ser la mejor en todo, y cuando eres madre es imposible ser la mejor en todo. Es que es imposible leerlo todo y estar informada absolutamente de todo. Es que es imposible llegar a todo. Hasta que entendí eso, pues todo el rato sentía que lo estaba haciendo mal y que yo no era suficiente para mi hija", confesó, admitiendo que "lo peor que puede sentir una madre es que no es suficiente para su hija".

Y aunque hasta ahora ha "cargado con la culpa", la llegada de su segundo hijo la ha ayudado a relativizarlo todo y "aunque sigo siendo muy pragmática y muy estricta con muchas cosas, si no se echan la siesta a la hora que se tienen que echar y se la echan media hora más tarde, o hoy no se echan la siesta, pues ya está, no pasa nada".

De ahí que por el momento tenga claro que no quiere ser madre de nuevo: "La verdad es que a mí me gustan mucho los niños y me encantaría tener más, pero es que vivimos en una sociedad en la que es muy difícil conciliar y hacerlo todo bien. Y yo además, que también es un tema que estoy trabajando, pero que me cuesta mucho confiar. Estoy aquí hoy y tengo las tetas durísimas porque siento que estoy haciendo como mal. Como que mi cuerpo me está diciendo, no tienes que estar aquí, tienes que estar allí. Pero es como, no, también tengo que estar aquí por Dabiz".

"Entiendo que hay otras madres que les encanta trabajar e ir a eventos, pero yo no. Porque les amo tanto y les echo tanto de menos cuando no estoy con ellos... estoy como nerviosa, todo el rato sudando, estoy todo el rato pensando, estoy todo el rato con el móvil, mamá, ¿cómo están? Porque lo dejo con mi madre, o sea que, vamos, mejores manos no pueden estar" se ha sincerado.

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Sin embargo, y a pesar de que está volcada completamente en sus hijos, Cristina aseguró que también saca "ratitos" para estar a solas con Dabiz. "Ahora estamos haciendo los viernes que nos vamos de cena los dos solitos. Siempre hay momentos en los que tenemos nuestros momentos íntimos y nuestras miradas. Es que no sigo enamorada de la misma persona que conocí, es que cada día me enamoro de la persona que es, que cada día vamos cambiando y eso es lo bonito, eso es lo que hace que las parejas duren. Bajo mi punto de vista, cada una que piense lo que quiera, pero yo no soy la misma persona que Dabiz conoció en el 2015. Entonces él lo que está haciendo, porque yo me lo estoy currando, es enamorarse de mí cada día y él igual conmigo. Entonces al final llega un momento en el que es guay porque te estás enamorando cada día, entonces es como que vas echando palitos al fuego y el fuego nunca se apaga", expresó.

Fuente: La Nueva España