Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial y represente a España: "Tiene que estar allí"

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 ha desatado una ola de celebraciones que ha ido mucho más allá del terreno de juego. Futbolistas, aficionados y rostros conocidos han compartido su entusiasmo, pero Aitana ha querido poner sobre la mesa un deseo muy concreto: que Rosalía actúe durante la gran final y represente a España ante millones de espectadores.

La intérprete de 'Superestrella' ha compartido en X un mensaje en el que expresa la ilusión que le haría ver a Rosalía formando parte de un acontecimiento de semejante magnitud. Una petición que no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores y que conecta dos de los grandes nombres de la música española con una noche que puede ser histórica para La Roja.

La propuesta llega después de que España consiguiera el pase a la final tras superar a Francia. Al terminar el encuentro, los jugadores celebraron la clasificación sobre el césped al ritmo de canciones de Rosalía y Aitana, una escena que terminó de unir música y fútbol en una de las imágenes más emocionantes del campeonato.

'Superestrella', la canción de las victoria

El mensaje de Aitana tiene además un detalle especialmente significativo. Durante este Mundial, 'Superestrella' ha sonado en el estadio al término de cada victoria de la selección española, convirtiéndose casi sin pretenderlo en una de las canciones asociadas al camino de España hacia la final.

Cuando llega el pitido definitivo y los futbolistas se reúnen para festejar el resultado, los altavoces han vuelto a reproducir el conocido tema de Aitana. La elección forma parte de la selección musical utilizada para acompañar las celebraciones de La Roja, junto con canciones como 'Despechá', de Rosalía.

Rosalía, además, ya ha mostrado su apoyo a la selección durante el torneo. La cantante acudió al encuentro entre España y Austria en Los Ángeles, donde fue vista animando a La Roja desde las gradas con una bufanda del equipo nacional. Y en sus conciertos suele ponerse unos boxes con la bandera de España

Artistas anunciados

Por ahora, Rosalía no figura entre los artistas anunciados oficialmente por la FIFA. La organización ha preparado dos espectáculos diferentes para la jornada: una ceremonia de clausura antes del partido y el primer gran espectáculo de medio tiempo celebrado durante una final de un Mundial.

La ceremonia previa comenzará 90 minutos antes del encuentro y contará con las actuaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, además de una aparición especial de Tom Cruise. Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos antes del comienzo del partido. La FIFA también ha adelantado que todavía podrían anunciarse otros artistas e invitados especiales.

Durante el descanso llegará el otro gran espectáculo musical. Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber serán los principales protagonistas del denominado 'Final Halftime Show'. También participarán Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro PS22 junto a Coldplay, en una actuación dirigida artísticamente por Chris Martin.