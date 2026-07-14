La asombrosa transformación con prótesis y maquillaje de Tom Cruise en 'Digger': de héroe de acción al límite a excéntrico magnate envejecido

A Tom Cruise se le atribuye desde hace décadas una cualidad casi sobrenatural: la de no envejecer. El actor, que cumplió 64 años el pasado 3 de julio, continúa corriendo, pilotando aviones y afrontando escenas extremas con la energía de quien parece instalado en un estado 'forever young'. Por eso resulta tan impactante su radical transformación en 'Digger', donde abandona la imagen atlética de Ethan Hunt para convertirse en un magnate petrolero canoso, barrigudo y de modales desbordados. Esta vez, la gran acrobacia de Tom Cruise no consiste en saltar desde un avión, sino en conseguir que el público deje de verlo a él bajo el personaje.

En la nueva película de Alejandro G. Iñárritu, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate cuya empresa provoca una catástrofe medioambiental que amenaza con conducir al mundo hacia una guerra nuclear. En lugar de apartarse o asumir su responsabilidad, el empresario se embarca en una misión contrarreloj para reparar el desastre y convencer a la humanidad de que él, causante de la crisis, es también el único hombre capaz de salvarla. Warner Bros. presenta 'Digger' como una "comedia de proporciones catastróficas", una sátira sobre el poder, el ego y la capacidad de los grandes millonarios para convertir incluso sus fracasos en un relato heroico.

Cambio radical

El avance al actor con un tupé gris peinado sobre una cabellera escasa, cejas canosas, facciones envejecidas, una barriga prominente y un marcado acento sureño. La caracterización altera su rostro, su silueta y hasta su manera de moverse. Para ello se han usado abundantes prótesis, que lo hacen parecer mayor y mucho más corpulento. Es su papel menos reconocible desde Les Grossman, el productor calvo y excesivo de 'Tropic Thunder', aunque ahora la metamorfosis debe sostener a un protagonista durante toda la película.

Los principales secretos técnicos, sin embargo, permanecen guardados. Warner Bros. no ha precisado todavía cuántas horas necesitaba cada sesión de maquillaje, quién diseñó las prótesis ni de qué materiales están fabricadas. Tampoco se ha aclarado qué parte del volumen corporal procede de piezas protésicas, de un traje acolchado o de retoques digitales. Seguramente, antes del estreno se irá dosificando convenientemente toda esa información en redes.

Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparece Tom Cruise como Digger Rockwell, durante una escena de la película 'Digger' que se estrenará en octubre de este año. / Cortesía / EFE

El mayor desafío

"Nunca había tenido algo que me desafiara de esta manera, y Alejandro tampoco", asegura Cruise en 'Variety'. Su admiración por Iñárritu nació al descubrir 'Amores perros' y, hace unos siete años, el cineasta le presentó 'Digger' durante varias jornadas en las que le leyó personalmente el guion. El actor pudo escuchar así el tono, el ritmo y las intenciones que el director imaginaba para el personaje.

La gestación fue todavía más larga. Iñárritu concibió la idea después de terminar 'El renacido', pero necesitó una década para encontrar la forma adecuada de contarla. El director define el resultado como "una historia absurda, peligrosa y cómica" porque, en su opinión, "las grandes comedias nacen de la tragedia". Esa mezcla explica el tono del avance: sátira del poder, desastre medioambiental y espectáculo apocalíptico alrededor de un hombre capaz de seducir a la realidad hasta lograr que le dé la razón.

John Goodman interpreta a un presidente estadounidense enfermo que implora al personaje de Cruise que solucione el desastre que ha provocado. "Digger nos metió en este lío y Digger nos va a sacar de ahí otra vez", grita Goodman tras enterarse de que solucionar la situación podría costar hasta 18 billones de dólares. (la genealidad sería, al parecer, lanzar un misil contra el iceberg).

Rey del 'forever young'

El contraste con la imagen habitual de Cruise acentúa el efecto. El actor ha explicado que mantiene su condición física alternando pesas, carrera, cinta, esgrima, senderismo, escalada, espeleología y kayak de mar. Más que una fórmula milagrosa contra el envejecimiento, su secreto conocido es la variedad, la actividad constante y una preparación adaptada a las exigencias de cada rodaje.

Aunque todavía no se haya anunciado una campaña de premios, 'Digger' parece diseñada para lanzar a Tom Cruise a por el Oscar interpretativo que le falta: una transformación física extrema, un personaje alejado del héroe de acción, un estreno en otoño y un director que ya sabe lo que es conducir a sus actores hasta la estatuilla. Cruise acumula tres nominaciones como intérprete -por 'Nacido el 4 de julio', 'Jerry Maguire' y 'Magnolia'- y una cuarta como productor de 'Top Gun: Maverick', pero nunca ha ganado un Oscar competitivo. En noviembre de 2025 recibió un Oscar honorífico por el conjunto de su trayectoria.

Rodada íntegramente en VistaVision, 'Digger' cuenta también con un reparto estelar: Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Michael Stuhlbarg y el anteriormente citado John Goodman. 'Digger' llegará a los cines españoles el próximo 2 de octubre de 2026.