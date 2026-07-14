Arroces en Calafell y pádel en Cunit: la estancia de Russell Crowe en Tarragona mientras rueda 'The Last Druid'

Russell Crowe ha 'alterado' la tranquilidad de la localidad costera de Cunit sin necesidad de alfombra roja. La salida diaria de varios vehículos de alta gama con cristales tintados desde una masía despertó la curiosidad de los vecinos. Dentro viajaba una de las grandes estrellas de Hollywood.

El actor neozelandés, nacido en Wellington, se ha instalado en el Baix Penedès mientras rueda 'The Last Druid', una producción dirigida por William Eubank. Crowe sigue ligado al recuerdo de Máximo Décimo Meridio, el protagonista de 'Gladiator', pero su carrera también incluye 'Una mente maravillosa', 'L.A. Confidential' y 'Master and Commander: Al otro lado del mundo'.

Una imagen muy distinta a la de 'Gladiator'

A sus 62 años, Crowe luce una profusa barba entrecana, espesa y algo indómita, además de una melena más larga de lo habitual. La transformación responde a su personaje: un anciano líder celta que debe defender a su familia y a su pueblo frente a las legiones romanas.

La gorra, la ropa informal y su nuevo aspecto le han permitido pasar relativamente inadvertido. Durante su estancia se le ha visto en distintos puntos de Cunit y también en el Club Esports Tennis & Padel Cunit, donde ha cambiado las espadas por la pala. Hasta allí se ha acercado en un par de ocasiones con sus guardaespaldas, evitando ser reconocido, aunque finalmente ha sido captado por las cámaras.

Arroces y el flan de la yaya

Una de sus salidas más comentadas fue una cena familiar en El Veler de Calafell. El grupo, formado por nueve personas, pidió tapas, paellas, arroz marinero, solomillo, entrecot y una botella de vino tinto de 116 euros. Crowe se sentó en la cabecera de la mesa, rodeado de su familia, y llegó con "ganas de probarlo todo", según ha explicado a la prensa Rita López, miembro del equipo directivo. Al parecer, la estrella de Hollywood había encontrado el restaurante "por las reseñas de Google".

El momento más entrañable llegó con el flan de la yaya Isabel, elaborado por la madre de una de las responsables del local, que tiene 93 años. Al terminar, Crowe pagó en metálico, dejó propina y aceptó fotografiarse con el personal.

El actor Russell Crowe con el personal del restaurante El Veler de Calafell. / INSTAGRAM / EL VELER DE CALAFELL

Este martes, 14 de julio, también se ha visto al actor tomar un helicóptero que ha aterrizado poco antes en el mismo campo de fútbol de Cunit.

El Periódico

Un rodaje con contratiempos

La tranquilidad de su estancia ha contrastado con los problemas de 'The Last Druid'. El rodaje quedó temporalmente paralizado en mayo después de que la Generalitat detectara incumplimientos en las medidas de bioseguridad exigidas por la peste porcina africana en Can Sant Joan, entre Sant Cugat y Rubí.

La producción tuvo que reforzar el cerramiento para impedir la entrada de jabalís y adaptar los controles de acceso antes de retomar la actividad.

Aunque vuelve a enfrentarse al Imperio romano, 'The Last Druid' no es una secuela de 'Gladiator'.