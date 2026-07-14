Biorremodelación: ¿qué es y por qué es el nuevo oro de la cosmética?

Hay palabras que llegan al neceser para revolucionarlo todo. Biorremodelación es una de ellas. Suena a consulta, a protocolo médico, a ese territorio en el que la piel deja de ser solo piel para convertirse en arquitectura, tejido, memoria y respuesta biológica. Y, sin embargo, lo interesante es que ahora empieza a bajar del pedestal clínico para instalarse en un gesto mucho más íntimo: abrir una ampolla frente al espejo y dedicarle a la piel un minuto de ciencia bien entendida.

La novedad se llama SmartKer y nace bajo la investigación de Proteos Biotech, laboratorio biotecnológico español especializado en el desarrollo y producción de enzimas recombinantes aplicadas a medicina estética y dermocosmética avanzada. Su nuevo formato diario propone algo tan ambicioso como fácil de comprender: llevar a casa un cuidado profesional inspirado en la biorremodelación cosmética, sin agujas y sin cabina.

Lo más interesante de este lanzamiento no es solo la promesa de una piel más luminosa, firme o uniforme, sino el cambio de concepto.

Cambiar desde el interior

Durante años hemos acumulado productos para corregir: una mancha, una arruga, un poro, una marca. SmartKer plantea otra dirección: no rellenar ni camuflar, sino ayudar a que la piel funcione mejor. En la web de la marca lo explican así: "No solo aporta activos. Los hace 9 veces más eficaces", en referencia a la capacidad de la Keratinasa PB333 para multiplicar la retención de activos en la piel.

¿Y qué son exactamente las enzimas recombinantes? Son proteínas obtenidas mediante biotecnología, diseñadas para reproducir una función concreta de forma precisa, estable y controlada. En cosmética, su interés está en que permiten actuar sobre procesos muy específicos de la piel sin recurrir a mecanismos agresivos. En el caso de SmartKer, esa tecnología se concreta en la Keratinasa PB333, una enzima recombinante exclusiva que actúa sobre los enlaces que mantienen unidas las células más superficiales de la piel. Traducido al lenguaje del baño de casa: ayuda a liberar el exceso de células muertas, favorece una renovación cutánea más eficiente y mejora la absorción y retención de los activos que acompañan a cada ampolla. La diferencia está ahí, en no exfoliar de forma agresiva ni pelar la piel, sino en preparar el terreno con inteligencia biológica.

La Keratinasa PB333 es una enzima recombinante exclusiva que actúa sobre los enlaces que mantienen unidas las células más superficiales de la piel. / PROTEOS BIOTECH

Tratamientos inteligentes

"La biorremodelación con enzimas recombinantes representa exactamente hacia donde se dirige el futuro: tratamientos inteligentes que trabajan con tu biología, no contra ella", explica María Pilar de Castro, doctora europea en Biología Celular y Molecular, directora de Estrategia y directora Técnica de Proteos Biotech. A su lado, en la foto inferior, Juan Ramón Muñoz Montaño, doctor en Bioquímica y Biología Molecular y fundador de Proteos Biotech.

María Pilar de Castro, doctora europea en Biología Celular y Molecular, directora de Estrategia y directora Técnica de Proteos Biotech. A su lado, Juan Ramón Muñoz Montaño, doctor en Bioquímica y Biología Molecular y fundador de Proteos Biotech. / PROTEOS BIOTECH

Este es precisamente el espíritu de esta nueva cosmética: menos efecto escaparate y más respeto por la estructura natural del tejido.

Es la nueva vía de entender la belleza. La propia marca habla de "belleza honesta", de realzar una belleza natural, diversa e inclusiva, y de poner la ciencia al servicio de la salud de la piel. Lejos del disfraz, es una perspectiva cercana al bienestar real: no se trata de parecer otra persona, sino de que la piel alcance su mejor estado posible.

Los packs SmartKer, para cinco necesidades distintas de la piel. / PROTEOS BIOTECH

Para cinco necesidades

La línea se presenta en ampollas monodosis, un formato especialmente acertado para quienes buscan precisión sin complicarse. Hay cinco versiones de SmartKer Daily, pensadas para distintas necesidades: Oily Skin, para pieles grasas con poros dilatados y visibles; Firmness, para mejorar firmeza y descamación; Anti-Wrinkle, enfocada en líneas de expresión y piel menos rugosa; Radiant, para pieles secas, apagadas o con aspecto cansado; y Anti-Blemish, para pieles con imperfecciones, grasa y tendencia acneica. Cada una combina la Keratinasa PB333 con activos como vitaminas, ácido hialurónico, DMAE, ácido kójico, carnosina o zinc, según el objetivo de tratamiento.

Proteos Biotech suma más de 16 años de trayectoria, producción certificada y validación científica independiente, con presencia internacional en más de 60 países, según la información facilitada por la compañía. En la web de SmartKer se presenta, además, como la evolución adaptada al consumidor de una experiencia previa en medicina estética, con pbserum como una de las marcas del grupo utilizadas por dermatólogos y médicos estéticos.

SmartKer ya está disponible en farmacias y en la web de la marca, con precios entre 39,95 y 48,95 euros según la referencia: SmartKer Daily Oily Skin y SmartKer Daily Anti-Blemish cuestan 39,95 euros, mientras que SmartKer Daily Firmness, SmartKer Daily Anti-Wrinkle y SmartKer Daily Radiant se sitúan en 48,95 euros.