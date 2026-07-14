Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesManlleuSondeo GESOPDavid SánchezAscen LópezRafa NadalPedrerolCalorFrancia - EspañaLa Séptima
instagramlinkedin

FAMOSOS

La nueva vida empresarial de Iker Casillas: una mansión en Cap Cana, una parcela de 2.000 metros y negocios millonarios

El exjugador del Real Madrid decidió invertir gran parte de su patrimonio en distintos negocios

Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "El padre de mis hijos es de un pueblo de 100 habitantes, una aldea. Y a mis hijos les gusta mucho"

El refugio de Iker Casillas (45 años) es un pueblo de la 'España vaciada': de escapadas con Sara Carbonero a lugar de descanso con sus hijos

El patrimonio de Iker Casillas: una fundación, una academia y una mansión en República Dominicana

El patrimonio de Iker Casillas: una fundación, una academia y una mansión en República Dominicana

El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Iker Casillas decidió colgar los guantes el 4 de agosto de 2020 después de una carrera ejemplar bajo palos, donde defendió la portería del Real Madrid y del FC Porto. Al mismo tiempo que rendía de manera excepcional sobre el terreno de juego, el guardameta de Móstoles ya estaba invirtiendo en distintos negocios para aumentar su patrimonio.

Uno de sus grandes proyectos empresariales lo creó en 2011, cuando decidió fundar la Fundación Iker Casillas, una entidad sin ánimo de lucro, que está centrada en promover la salud, la integración social y la igualdad a través del deporte.

Iker Casillas, en un acto de La Liga.

Iker Casillas, en un acto de La Liga. / Efe / Maite Valadez

Aparte, el madrileño continúa gestionando distintas sociedades empresariales. Una de las que más destacan es una empresa dedicada a la explotación de sus derechos de imagen y a la representación de profesionales del deporte.

También, cuenta con la academia Iker Casillas Academy, un proyecto que tiene como objetivo que los más jóvenes se conviertan en grandes deportistas mediante cursos, programas educativos y actividades especializadas. Factura más de 11 millones de euros, según la publicación 'Woman'.

Más negocios...

Por otro lado, controla una aceleradora de startups que impulsa empresas emergentes centradas en soluciones para clubes, entrenadores y deportistas, ya sean herramientas de análisis táctico o nuevos modelos de gestión deportiva.

Iker Casillas, durante una presentación en Querétaro (México).

Iker Casillas, durante una presentación en Querétaro (México). / IMAGO / Jose Carrera

Casillas ya lleva años colaborando con la Fundación Real Madrid y, aparte, es uno de los embajadores de LaLiga. Además, es el presidente de 1K, equipo de la Kings League, y, ahora, es presentador de su propio pódcast, 'Bajo los palos by Flexicar'.

Estas son sus propiedades

Hace unos meses, el exportero del Real Madrid decidió adquirir una propiedad en Cap Cana, uno de los complejos residenciales más exclusivos de la República Dominicana. La vivienda cuenta con acceso directo a una playa privada y dispone de campos de golf e instalaciones deportivas, que buscan la comodidad sin renunciar a la tranquilidad.

Noticias relacionadas

También cuenta con una vivienda en la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón, donde reside habitualmente, en una casa situada sobre una amplia parcela de más de 2.000 metros cuadrados.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
  2. Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
  3. ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
  4. Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
  5. España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
  6. Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora
  7. Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
  8. David Jiménez, abogado, sobre qué hacer cuando un hijo deja de hablarte y quieres quitarle del testamento: 'Puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico

Ni relojes ni coches: el capricho de Marcos Llorente que cuesta más de 20.000 euros

Ni relojes ni coches: el capricho de Marcos Llorente que cuesta más de 20.000 euros

Atresmedia oficializa la salida de Josep Pedrerol del grupo y anuncia la fecha final de 'El Chiringuito'

Atresmedia oficializa la salida de Josep Pedrerol del grupo y anuncia la fecha final de 'El Chiringuito'

Ángel, socorrista de playa, sobre cómo actuar ante un ahogamiento: los primeros 3 minutos son cruciales para salvar una vida

Ángel, socorrista de playa, sobre cómo actuar ante un ahogamiento: los primeros 3 minutos son cruciales para salvar una vida

La Guardia Urbana rescata a una gata que estaba en "condiciones precarias" en un local de Ciutat Vella

La Guardia Urbana rescata a una gata que estaba en "condiciones precarias" en un local de Ciutat Vella

Pogacar también tritura el Tour en el Macizo Central

Pogacar también tritura el Tour en el Macizo Central

Toño Escrig, ferretero, sobre los enfriadores de aire: "Por menos de 80 euros lo tienes en tu casa"

Toño Escrig, ferretero, sobre los enfriadores de aire: "Por menos de 80 euros lo tienes en tu casa"

¿Necesita arquitectos la sociedad?

¿Necesita arquitectos la sociedad?

Ni tropicales ni infernales: los meteorólogos buscan un nuevo nombre para las noches que superen los 35 grados en Catalunya

Ni tropicales ni infernales: los meteorólogos buscan un nuevo nombre para las noches que superen los 35 grados en Catalunya