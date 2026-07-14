Asesinado de un tiro en la cabeza Kinu Rochford, exjugador de baloncesto de 35 años

El pasado día 10, una pelea en el barrio de Harlem (Manhattan, Nueva York) acabó cobrándose la vida del exjugador de baloncesto Kinu Rochford.

El hombre, de 35 años, se encontraba viendo un partido del torneo de baloncesto Kingdom cuando un hombre con el que se estaba peleando sacó una pistola y le disparó, acabando con la vida de Rochford e hiriendo, también, a otras dos personas.

Una bala en la cabeza

Según la policía, los hechos ocurrieron a las 22.30 horas hora local (las 4.30 horas peninsular española). Rochford estaba sentado en una banda del pabellón de Harlem, en la avenida Lennbox, entre las calles 112 y 115, cuando se enzarzó en una discusión con alguien del público, que acabó con el disparo fatal.

El exjugador de baloncesto recibió una bala en la cabeza, mientras que un hombre de 28 años fue herido en la espinilla y una mujer de 22, en el antebrazo. Cuando la policía llegó, Rochford se encontraba en estado crítico y, aunque se le practicó una reanimación cardiopulmonar, acabó falleciendo en el Hospital Mount Sinai Morningside.

Condolencias del alcalde

Mientras las autoridades siguen intentando identificar al autor del tiroteo, que se dio a la fuga después de cometer el crimen, las redes sociales se han llenado de condolencias, como la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani: "Tengo el corazón roto por la familia de Kinu Rochford, esta violencia sin sentido se tiene que acabar", ha escrito a través de X.

"Los ciudadanos de Nueva York merecen pasar el verano viendo y practicando deporte, siendo parte de estos eventos que son importantes para la comunidad y en lugares públicos donde las familias y los vecinos pueden reunirse, sin riesgo de acabar siendo víctimas de las armas de fuego", ha añadido.

Tiroteos en Nueva York

El incidente ha ocurrido una semana después de que el Departamento de Policía de Nueva York haya anunciado una disminución histórica de los tiroteos, las víctimas de disparos y los homicidios en la ciudad durante la primera mitad del año.

El departamento ha contabilizado 322 incidentes con armas de fuego y 381 víctimas, una mejora con respecto a las cifras de 2025, que fueron 337 y 397, respectivamente. Ahora, por desgracia, Rochford engrosa esa macabra lista.

Mamdani, el alcalde, ha afirmado que continuará apoyando a los afectados por la tragedia: "Estamos colaborando estrechamente con nuestros socios comunitarios para brindar servicios a los afectados y a toda la comunidad. Nuestra administración está utilizando todos los recursos a su alcance, a través de las distintas agencias, para prevenir más violencia".

Un jugador destacado

Kinu Rochford comenzó su carrera en el Globe Institute of Technology, una universidad privada situada en el distrito de Manhattan (Nueva York). Destacó en el baloncesto por varias actuaciones que le valieron un puesto en la Universidad de Fairleigh Dickinson, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de la Northeast Conference, que abarca los equipos de las universidades del nordeste de Estados Unidos.

Tras una sólida carrera, Rochford decidió continuar jugando en el extranjero, para clubes de varios países europeos y, posteriormente, se retiró del baloncesto profesional para trabajar como coordinador de WIN, una organización que presta servicios a personas sin hogar.

Uno de trillizos

Eden, la madre de Rochford, ha expresado en declaraciones a CBS News que el baloncesto era su sueño desde pequeño. Además de ello, se ha lamentado por la pérdida de su hijo, uno de sus trillizos: "Era una alegría, y siempre lo será".

Por otro lado, su hermano Kairo ha explicado que Kinu y él habían formado un gran vínculo gracias al baloncesto y que solo Kinu pudo dedicarse a ello, porque él se lesionó.

Ahora afirma que, tras la muerte de su hermano, ya nada será lo mismo: "Uno de nosotros creó el sueño para que ambos pudiéramos sobrevivir, pero ahora ya no hay sueño, porque mi hermano no está vivo".