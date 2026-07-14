Julieta Grajales, así es la actriz mexicana que le ha robado el corazón a Vanesa Martín

Un beso frente al Palacio da Pena de Sintra (cerca de Lisboa) y un intercambio de mensajes de amor han terminado con los rumores. Vanesa Martín y Julieta Grajales han hecho pública su relación después de que en mayo circularan unas imágenes en las que aparecían besándose durante una noche de fiesta.

"Hay magia en ciertas sonrisas... Extrañando la tuya", ha escrito Grajales al compartir escenas de su viaje a Portugal. Martín ha contestado: "Hay sonrisas en medio de la magia, recíproco". La actriz ha cerrado el intercambio con un directo "Te amo".

De Chiapas a Barcelona

Julieta Grajales nació el 24 de abril de 1986 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tiene 40 años. Antes de actuar estudió Mercadotecnia y trabajó en el negocio de estética de su familia. En 2010 decidió cambiar de vida y se trasladó a Barcelona para formarse como intérprete. Después continuó sus estudios en México.

Su debut televisivo llegó con 'Vidas robadas'. Más tarde participó en 'Rosa diamante', 'La impostora', 'El Chema', 'El señor de los cielos', 'La taxista', 'La Bandida', 'Lotería del crimen' y 'La Jefa'. También ha concursado en espacios como 'Los 50', 'Survivor México' y 'La Isla: Desafío Extremo'.

Por la visibilidad LGTBIQ+

Grajales ha defendido públicamente la libertad afectiva y la visibilidad LGTBIQ+. También protagonizó el videoclip 'How Low Can You Go', de LP [el nombre artístico de Laura Pergolizzi, una reconocida cantante y compositora de Nueva York], con quien mantuvo una relación. Entre sus parejas conocidas figura además la piloto mexicana Frida Azpeitia.

"La vida es muy corta para estar pensando qué van a pensar de mí", afirmó la intérprete al hablar de su participación en el vídeo musical de LP.

Vanesa Martín, malagueña y de 45 años

La cantante Vanesa Martín nació en Málaga el 14 de noviembre de 1980. Cantante, compositora y poeta, comenzó a tocar la guitarra de niña y construyó una carrera marcada por canciones de tono íntimo y autobiográfico. Su origen malagueño continúa muy presente tanto en su música como en sus intervenciones públicas.

La artista ha protegido siempre su intimidad. Durante años, distintos medios la vincularon con la periodista Mónica Carrillo, pero ninguna de las dos confirmó públicamente aquel supuesto romance. En 2023, Martín sí reconoció que estaba enamorada de una mujer residente en Estados Unidos y que pasaba temporadas en Miami para vivir la relación. Algunos medios identificaron a aquella persona como la productora Liliana Moyano, aunque la cantante nunca hizo público su nombre.

En 2025 explicó que esa historia había terminado y que estaba comenzando otra relación que la tenía ilusionada, sin desvelar la identidad de su pareja. Las imágenes compartidas ahora desde Portugal sitúan a Julieta Grajales como su nuevo amor.

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Vanesa Martín, en la alfombra roja de los Latin Grammy, en Sevilla, en 2023. / Jorge Zapata / EFE

Mucho más que...

Aunque su nombre acaba de irrumpir en la prensa española, Grajales cuenta con más de 15 años de trayectoria en la televisión latina. Su relación con Vanesa Martín abre una nueva etapa personal y la acerca al gran público en España, pero detrás del fenómeno mediático hay una actriz con carrera, discurso propio y una estrecha conexión previa con Barcelona.