Blanca Portillo (63 años) sobre Hacienda: "Pago impuestos como una puerca"

La actriz Blanca Portillo ha acudido al programa 'La revuelta' para presentar 'Día de caza', una nueva adaptación cinematográfica inspirada en el clásico de Carlos Saura, en la que comparte protagonismo con otras actrices reconocidas, y que se ha estrenado el 3 de julio en cines.

La película aborda temas como la desigualdad y la violencia, cuestiones que, según la intérprete, siguen muy presentes en la sociedad actual.

En su paso por 'La revuelta', el pasado día 1, la actriz ha aprovechado para reivindicar el valor de contribuir con impuestos, destacando su propia experiencia personal.

Preguntas clásicas sobre dinero y sexo

En este contexto, David Broncano, el presentador del programa, le ha hecho a Blanca Portillo las dos preguntas que hace a todos sus invitados, y que ya forman parte de la historia de 'La revuelta': '¿Cuánto dinero tienes en el banco?' y '¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en los últimos 30 días?'.

Ha sido entonces, al enfrentarse a las conocidas preguntas clásicas, cuando Portillo ha comentado con ironía que no todo el mundo puede presumir de que Hacienda le devuelva dinero de forma habitual.

Resultado de la declaración favorable

Con relación a la primera pregunta y al listado de deudores, Portillo es clara al explicar por qué en su caso el resultado de la declaración suele ser favorable. Asegura que cumple rigurosamente con sus obligaciones fiscales, algo que considera esencial. "He de decirte también que Hacienda me devuelve dinero. Lleva varios años devolviéndome dinero. Eso no lo puede decir cualquiera", explica la actriz".

Según explica, cuando Hacienda devuelve dinero es porque previamente se ha contribuido de manera adecuada: "Pago impuestos como una puerca, que es lo que uno tiene que hacer. Y si Hacienda te devuelve, es por algo".

Las declaraciones de Portillo, que se han viralizado, llegan en un contexto marcado por la reciente publicación del listado de grandes deudores con la Agencia Tributaria, donde figuran miles de personas y empresas que acumulan cifras millonarias pendientes.

Entre los nombres más mediáticos de este año aparecen figuras como el exfutbolista Arda Turan, Isabel Pantoja o Bertín Osborne.

Situación económica de Blanca Portillo

En cuanto a su situación económica, la actriz también responde con naturalidad a la pregunta sobre sus ahorros. Portillo subraya que, como cualquier persona, tiene gastos cotidianos y recuerda que adquirió su vivienda en el año 2000, una hipoteca que terminó de pagar durante la pandemia, tras dos décadas.

Además, durante la entrevista aclara que su trayectoria en el teatro y en el cine nunca ha estado orientada a generar grandes fortunas, sino a reinvertir en nuevos proyectos escénicos, aunque siempre ha logrado mantener resultados económicos positivos.

Preferencia por las “manualidades”

Otro de los momentos más destacados de su entrevista ha sido la respuesta a la segunda pregunta de Broncano. Con humor, ha señalado su preferencia por las “manualidades”, dejando entrever que su situación personal ha cambiado con el tiempo.

Portillo reconoce no haber estado casada y expone su problema con las relaciones amorosas: "Yo nunca he estado casada, no tengo pareja estable. Pocas veces he tenido relaciones serias y me han durado poco tiempo. Máximo tres años".

La actriz también reflexiona sobre cómo el éxito y la independencia pueden influir en las relaciones personales. Según su experiencia, alcanzar estabilidad económica y autonomía puede generar cierto distanciamiento en el ámbito sentimental, ya que algunas personas perciben ese perfil como algo intimidante o poco convencional.