Restaurado el mural de la piscina de olas más grande de Europa, en el Aquabrava de Roses

La artista argentina Diana Taubin mantiene un largo romance con el parque acuático Aquabrava de Roses, uno de los mejor valorados de Europa y donde los visitantes pueden ir disfrutando de las atracciones y seguir múltiples creaciones suyas. Este año, la artista, que vive en Roses desde hace más de veinte años, ha vuelto a trabajar, esta vez para reencontrarse con antiguas obras a las que ha tenido que dar una nueva vida. Ha sido un reto mayúsculo, ya que, por un lado, Taubin se ha enfrentado con los 370 m2 del espectacular mural que decora la mítica piscina de olas, la mayor de Europa con 5.000 metros cuadrados, y que ella misma creó en 2017. El paso del tiempo, la exposición continuada al sol y la exposición continuada al sol. En esta actuación, Diana Taubin ha mantenido el diseño que recrea un montón de rocas y saltos de agua y ha devuelto la viveza a esta inmensa creación.

Aquabrava, en Roses. / EPC

La piscina de olas no ha sido el único espacio del parque en el que la artista ha trabajado. También lo ha hecho en la piscina de Anaconda, una espectacular atracción familiar que propone un recorrido en tobogán de doscientos metros. Al final de éste, la gente se encuentra con una piscina donde Taubin pintó, en 2016, un conjunto de vegetación que da continuidad a la que se puede encontrar en lo alto de la piscina. En total, Diana Taubin ha repintado 90 m2 de pared. Otra atracción en la que ha trabajado este año es la infantil Tropic Island que se encuentra junto a la piscina de olas. Aquí ha repintado de nuevo varias figuras de animales que había creado hace unos años, en concreto, una tortuga marina y unos pulpos que decoran algunos paneles de la estructura de madera que hay dentro de la piscina y que se encontraban bastante dañada por el desgaste del agua y el sol.

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En algunos de estos trabajos, Diana Taubin se ha encontrado con partes totalmente borradas y ha necesitado dibujarlas de nuevo después de trabajar, primero, las paredes de hormigón. En otras zonas ha podido recuperarlas por tener una base de partida. Sin embargo, el artista valora que no ha necesitado en ningún caso improvisar. Diana Taubin valora que, pese a la amplitud del reto de este año, siempre es "feliz" trabajando en Aquabrava: "Este es un lugar muy bonito, lleno de árboles, con un equipo fantástico y cuento con mucha libertad a la hora de trabajar".

Fuente: Empordà