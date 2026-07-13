Famosos
Todo sobre la reboda de Rocío Crusset, que coincide con la de Susanna Griso
EUROPA PRESS
Rocío Crusset y Charlie Schein preparan su 'reboda' en un enclave idílico de España para el próximo 24 de julio. Después de darse el 'sí quiero' en Nueva York el pasado 30 de mayo en una ceremonia íntima y discreta en la Gran Manzana a la que tan solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos -entre como los que no podía ser de otra manera se encontraban los padres de la modelo, Mariló Montero y Carlos Herrera, y su hermano Alberto con su mujer Blanca Llandres, que se convirtieron en padres de su primer hijo, Marcos, a princpios de marzo- ahora la pareja volverá a celebrar su amor con todos aquellos que no pudieron acompañarles en el día más feliz de sus vidas.
Tal y como ha revelado 'Vanitatis', a pesar de que en Sevilla está su segundo hogar, y que es en la residencia familiar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) donde suele pasar sus vacaciones de verano en nuestro país, el escenario elegido para celebrar su segunda boda es Ibiza. Y aunque por el momento -y debido a la discreción con la que Rocío ha querido llevar los preparativos tras la filtración de su enlace secreto en la ciudad de los rascacielos días antes- se desconocen los detalles, sí ha trascendido que antes de una fiesta que se alargará hasta altas horas de la madrugada en una finca privada, se jurarán de nuevo amor eterno en una pequeña capilla de la isla pitiusa.
Se da la casualidad de que la presentadora Susanna Griso, gran amiga de su madre, se casará con Luis Enríquez Nistal en la Costa Brava tan solo un día después, el sábado 25 de julio, por lo que Mariló Montero tendrá que 'dividirse' para no perderse ninguna de las dos celebraciones.
Aunque el hermetismo es máximo y Rocío quiere que siga siendo así -ya que su idea sería compartir posteriormente, y al igual que hizo con su enlace neoyorkino, varias imágenes en redes sociales- todo apunta a que su segunda boda con Charlie será una ceremonia íntima y en clave relajada en la que sus invitados lucirán looks en los que predominará el blanco y en la que volverá a vestirse de novia, aunque lejos del impresionante diseño de encaje creado por ella misma con el que deslumbró en su primera boda el pasado 30 de mayo, su idea sería sorprender con un vestido de aire bohemio que represente la esencia de Ibiza.
- Escándalo en 'Malas lenguas': Cintora hace llorar a su tertuliana Marta Gómez Montero y provoca que abandone el plató: 'No me vas a humillar más, prefiero comer mierda
- No me vas a volver a humillar': Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
- Keyne, el hermano de Lamine Yamal, protagonista de nuevo en el España-Bélgica: 'Me dijo que iba a sacar la lengua, le he visto en la pantalla y me ha hecho mucha gracia
- Una casa de 482 metros por 21.600 euros y otros inmuebles olvidados del Estado en Tarragona
- Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal
- La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage