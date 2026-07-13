Barcelona acogerá la quinta edición de los Premios Ídolo, la gala de Dulceida

Los Premios Ídolo preparan uno de los mayores cambios de su historia. Después de cuatro ediciones celebradas en Madrid, los galardones dedicados a reconocer el talento, la creatividad y el impacto de los creadores de contenido en España harán las maletas y se trasladarán por primera vez a Barcelona.

La capital catalana acogerá la quinta edición de la gala el próximo 2 de diciembre de 2026, una fecha que marcará también el quinto aniversario de unos premios convertidos en uno de los principales escaparates de la cultura digital, el entretenimiento y el llamado 'influencer marketing'.

Nueva etapa

El desembarco en Barcelona supone el inicio de una nueva etapa para un evento que nació con la intención de dar visibilidad a una profesión que entonces todavía buscaba su lugar dentro de las industrias culturales.

Cinco años después, 'influencers', 'streamers', divulgadores, artistas y creadores digitales se han convertido en figuras imprescindibles para las marcas, las plataformas y el entretenimiento. La organización considera que Barcelona representa el escenario idóneo por su legado artístico, su capacidad de innovación y su proyección internacional.

La ciudad, estrechamente vinculada a la creatividad y a las industrias culturales, recibirá así a algunos de los nombres más destacados del panorama digital español en una gala que volverá a reunir a creadores, agencias, anunciantes y profesionales de la comunicación.

Apuesta por los creadores

La cita tendrá un significado especialmente importante para Aida Domènech, Dulceida, empresaria, creadora de contenido y fundadora de los Premios Ídolo. La catalana puso en marcha estos reconocimientos en 2021, cuando la creación de contenido aún luchaba por consolidarse como una actividad profesional.

"Hace cinco años apostamos por reconocer una profesión que estaba transformando la manera de comunicar, crear y conectar con las personas", explica Domènech. Para la fundadora, los creadores ya forman parte de la cultura contemporánea y Barcelona es una ciudad que comparte con los premios una mirada abierta al futuro.

La organización todavía no ha anunciado el recinto elegido, las nominaciones ni los presentadores de la ceremonia. Tampoco se conoce qué figuras desfilarán por una alfombra roja que cada año deja estilismos virales, reencuentros y algunos de los momentos más comentados en redes sociales.

Todos los ganadores de las 22 categorías de los Premios Ídolo de 2025. / EPC

De Lola Lolita a Laura Escanes

La edición de 2025 confirmó el alcance de unos premios que abarcan categorías tan diversas como la moda, la música, el humor, la gastronomía, los viajes o los proyectos audiovisuales.

Lola Lolita fue elegida Ídolo del Año, mientras que Laura Escanes recibió el Premio Especial del Jurado. Entre los nombres más destacados también figuraron IlloJuan, ganador en la categoría de 'Streamer', y Guitarricadelafuente, reconocido con el premio Ídolo Música.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Carlota Marañón, que se impuso como Creadora Digital y en la categoría de Moda, además de compartir el galardón de Entretenimiento con Sofía Hamela. Por su parte, Violeta Mangriñán recibió el premio de Emprendimiento por su proyecto Maison Matcha.

El periodista y creador Carles Tamayo fue premiado por el proyecto audiovisual 'Cómo cazar a un monstruo', mientras que Verdeliss obtuvo el reconocimiento en la categoría de Salud y Deporte. El palmarés se completó con nombres como Shanniisss, Keep It Cutre, Sarah Catalá, Diego Doal, Pabs Pérez, Fabiana Sevillano y Clavero.

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Más allá de las redes

La quinta edición quiere reflejar también la transformación experimentada por el sector. Lo que comenzó como un reconocimiento pionero a los 'influencers' se ha convertido en un punto de encuentro para creadores, artistas, marcas, plataformas y agencias.