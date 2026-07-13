Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, sale de la cárcel y cumplirá prisión preventiva en la finca real con una tobillera electrónica

Marius Borg Høiby podrá abandonar la prisión de alta seguridad de Ila, próxima a Oslo, para trasladarse a Skaugum, la finca oficial de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega. El hijo mayor de la princesa deberá llevar una tobillera electrónica y permanecerá sometido al control de las autoridades.

El Tribunal de Distrito de Oslo ha decidido este lunes, 13 de julio, prolongar durante cuatro semanas más su prisión preventiva, aunque permitirá que la cumpla fuera de la cárcel mediante vigilancia electrónica. La medida no supone su puesta en libertad plena ni significa que vaya a cumplir en una residencia real la totalidad de los cuatro años de prisión a los que fue condenado.

La sentencia todavía no es firme, ya que Marius ha recurrido parte del fallo y el proceso deberá ser examinado por una instancia superior. Por eso, lo que ahora podrá pasar en Skaugum son las próximas cuatro semanas de prisión provisional, no necesariamente el resto de la condena.

La Fiscalía noruega tampoco está conforme con la decisión. Tras conocerse el auto, anunció un recurso y solicitó que se le concediera efecto suspensivo, con el objetivo de que Marius continúe en prisión hasta que el Tribunal de Apelación se pronuncie sobre la nueva medida.

Una casa independiente

Marius no se instalará necesariamente en el edificio principal donde residen Haakon y Mette-Marit. Según había explicado anteriormente su defensa a la prensa noruega, el joven propuso vivir solo en una casa independiente situada dentro de la propiedad de los príncipes herederos en Skaugum, una vivienda en la que ya habría residido en el pasado.

Skaugum se encuentra en el municipio de Asker, a unos 20 kilómetros de Oslo, y constituye la residencia oficial de los futuros reyes de Noruega. La finca alberga el edificio principal y otras construcciones auxiliares.

El dispositivo permitirá controlar que permanezca dentro del perímetro autorizado. Además, Marius participará en el programa policial RISK, destinado a reducir el riesgo de nuevos episodios de violencia en el ámbito de la pareja y a realizar un seguimiento tanto del investigado como de la mujer protegida por una orden de alejamiento.

Riesgo de reincidir

La Fiscalía considera que aún existe peligro de reincidencia, especialmente por el riesgo de nuevos contactos con la conocida por la prensa noruega como la "mujer de Frogner". La defensa mantiene, por el contrario, que ese peligro se ha reducido y que puede controlarse mediante la tobillera y el seguimiento policial.

Durante la vista celebrada este lunes, Marius ha insistido en el impacto que su encarcelamiento está teniendo en su vida familiar. Su madre, la princesa Mette-Marit, recibió recientemente un trasplante de pulmóncomo consecuencia del agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018.

El joven ha explicado ante el tribunal que sus hermanos habían regresado a casa y que toda la familia estaba volcada en la recuperación de la princesa. También lamentó no poder participar en ese proceso mientras permanecía recluido.

Marius había pedido en varias ocasiones abandonar la prisión preventiva, pero sus solicitudes anteriores habían sido rechazadas. Se encontraba encarcelado desde el pasado 2 de febrero, después de un nuevo episodio relacionado con el supuesto incumplimiento de una orden de alejamiento.

Tras el cierre temporal de la prisión de Oslo, fue trasladado al centro penitenciario de Ila, una cárcel de alta seguridad situada en Bærum. Allí permanecía antes de que el tribunal autorizara la ejecución de la prisión preventiva mediante control electrónico.

Condenado por 34 delitos

Marius Borg fue condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de cárcel después de ser declarado culpable de 34 de los 39 delitos examinados por el tribunal. Entre ellos figuran dos violaciones, maltrato a una expareja, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y graves infracciones de tráfico.

También deberá pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas, alrededor de 58.000 euros, a cuatro de las víctimas.

El hijo de Mette-Marit ha reconocido públicamente haber sufrido problemas relacionados con el alcohol y las drogas, pero niega algunos de los delitos más graves por los que fue condenado. Sus abogados han recurrido parte de la sentencia, por lo que el fallo no ha adquirido firmeza.

Marius, de 29 años, no tiene título real ni pertenece oficialmente a la Casa Real noruega. Es fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe Haakon, aunque creció junto a la familia del heredero en Skaugum.