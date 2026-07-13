Javier Gironza, matemático: "Leo Messi no debería de existir matemáticamente, es imposible"

Leo Messi continúa haciendo historia en el Mundial 2026. El delantero de 39 años suma ocho tantos, superando los siete de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Con ocho balones de oro, el astro argentino se ha metido de lleno en la conversación para sumar otro galardón a su palmarés.

Ni siquiera los más optimistas esperaban este nivel del ex jugador del FC Barcelona, liderando la Selección Argentina y consagrándose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

De hecho, Messi supera hasta las matemáticas. En redes sociales, el divulgador científico Javier Gironza (@javier.gironza) ha compartido un vídeo hablando sobre los registros del vigente campeón del mundo. "Matemáticamente, Messi no debería existir", comienza la publicación.

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto. / Agencias

Gironza detalla que los mejores jugadores están a "unas cuatro desviaciones de la media", como Ronaldo, Mbappé y Haaland. Según el creador de contenido, "Messi está a casi 6 desviaciones típicas de la media en goles + asistencias por 90 minutos" en las cinco grandes ligas de fútbol.

El matemático apunta que solo han pasado un total de 60.000 jugadores por LaLiga, la Premier, la Bundesliga, la League One y la Serie A. "Tendríamos que esperar más de 400.000 años para ver a un nuevo Messi", subraya el divulgador científico.

En perspectiva, este estudiante de matemáticas explica que "una cifra así equivaldría a encontrar un jugador entre cientos de millones". Sin embargo, hay algo que todavía resulta más extraño para Gironza.

Durante la grabación, el divulgador destaca que Messi está por debajo de la media en los lanzamientos de penalti. El atacante ha mandó fuera su lanzamiento contra Austria, en la fase de grupos, y también contra Egipto, en los octavos de final.

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Con estos números, el capitán argentino es el único futbolista que fallado dos penaltis en una misma edición de la Copa del Mundo. Además, se ha convertido en el jugador que más penaltis ha fallado fuera de las tandas, con un registro del 50% de efectividad.

Fuente: Sport