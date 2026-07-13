Elvis Crespo desvela cómo fue su colaboración con Quevedo en 'La Graciosa': "Pensé que era una muchacha a la que le estaban diciendo la chistosa"

La música y el fútbol se han unido este verano gracias a 'La Graciosa', el tema de Quevedo en el que también participa Elvis Crespo y que se ha convertido en una de las canciones del momento. Aprovechando su actuación en el festival Starlite Occident, el artista puertorriqueño desveló cómo surgió su colaboración con el canario, confesando que al principio no entendió el significado de la canción y que incluso pensó que el título hacía referencia a una mujer.

"Me envía la canción, yo la escucho, pero no la entendía, no sabía por qué me la mandaron. No hablé con Pedro. Cuando tú hablas con el artista ya entiendes el proyecto. Ahí es cuando le digo: 'No entiendo La Graciosa', porque pensé que era una muchacha a la que le estaban diciendo la chistosa", explicó entre risas.

Una vez comprendió la idea del proyecto, Elvis Crespo no dudó en implicarse por completo. "Quevedo me mandó la canción, la escuché, le saqué los acordes de la guitarra, la sentí, me envolví en la canción, me la aprendí, la defendí y así vemos el resultado: una canción que se considera seriamente la canción del verano. Eso me alegra muchísimo", aseguró.

El cantante también destacó el inesperado papel que ha adquirido el tema en el deporte, ya que se ha convertido en la banda sonora de las celebraciones de la Selección española. Luciendo la camiseta de La Roja, mostró su entusiasmo por el buen momento del combinado nacional. "Estamos en la semifinal. Es la canción. Cada vez que anotamos un gol, lo que se escucha es 'La Graciosa'", afirmó orgulloso.

Ya sobre el escenario de Starlite, Elvis Crespo quiso agradecer la acogida que siempre recibe en España y explicó el vínculo tan especial que siente con nuestro país. Dirigiéndose a Sandra García-Sanjuán, anfitriona del festival, definió Starlite como "un instrumento" único para los artistas y recordó que no es la primera vez que una de sus canciones acompaña los éxitos de la Selección.

"No tengo prisa, estoy celebrando que ganamos anoche. Cada vez que anotan un gol suena 'La Graciosa', con Quevedo, en la cual yo participo. Y en 2010, cuando ganamos el Mundial, 'Píntame' fue la canción que escogió el equipo para celebrar en el avión. Hay un vínculo conmigo y con España, además del idioma y de la conexión con mis ancestros", concluyó emocionado, reafirmando el estrecho lazo que mantiene con el público español.