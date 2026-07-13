"Cualquier dato puede ser importante": La cuenta de fans oficial de Rosalía pide ayuda urgente para encontrar a Mykee, uno de sus 'motopapis'

La cuenta oficial de fans de Rosalía ha difundido un comunicado que pide ayuda en la búsqueda de Micheal-Anthony Leones Espino, un bailarín apodado Mykee con el que han trabajado figuras como la propia Rosalía y su expareja Rauw Alejandro y, que se encuentra en paradero desconocido desde el 12 de julio a las 12:30 del mediodía en Miami.

La policía de Miami solicita la ayuda del público en la búsqueda de este bailarín de 28 años que ha sido reportado como desaparecido. Según este chico mide 1,70 metros y pesa 68 kilos, es de constitución delgada y atlética, tiene el pelo y los ojos castaños, la piel morena y, la última vez que se le vio, vestía una camisa de camuflaje, pantalones cortos negros y zapatos negros.

Visto por última vez el 12 de julio

Además, según la Oficina de Víctimas Especiales del Sheriff de Miami-Dade, Michael-Anthony Leones Espino fue visto por última vez el 12 de julio aproximadamente a las 12:30 del mediodía en la cuadra 14200 de Southwest 161st Court en Miami.

A este comunicado de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade se han sumado varias cuentas de fans, como es el caso del perfil de Instagram @rosaliavtspain, conocida por ser la cuenta de fans oficial de la artista catalana. En su publicación han expresado una total preocupación por el bailarín desaparecido, que formó parte del cuerpo de baile del Motomami Tour de Rosalía en 2022 y 2023. Además, el joven bailarín comparte contenido sobre su trayectoria y sus trabajos en la cuenta @mykemooves.

Mensaje de la cuenta de fans de Rosalía

Según ellos, aunque no es el tipo de noticias que les gusta compartir y difundir, se necesita la mayor cantidad de personas involucradas en esta búsqueda para poder encontrar a Mykee lo antes posible. "Mykee, uno de los 'motopapis', ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", explican.

Han finalizado exponiendo que: "Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante. Gracias por vuestra colaboración". Es muy importante que cualquier persona que tenga información sobre este caso, se comunique con el agente A. Madrigal en 305-715-3300 (oficina), 305-715-3214 (escritorio), correo electrónico: u307222@mdso.com, o llame a 'Crime Stoppers' al 305-471-TIPS (8477).

También trabajó para Rauw Alejandro

La búsqueda de Michael-Anthony Leones Espino también se ha difundido mucho en el círculo del artista puertorriqueño Rauw Alejandro, ya que el bailarín ha trabajado con Rauw en sus giras 'Vice Versa, Saturno' y en el 'Cosa Nuestra Tour'. De esta manera, ya son miles de cuentas que han difundido el mensaje de búsqueda del joven artista, por lo que ahora solo queda esperar cualquier novedad o información al respecto.