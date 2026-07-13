Ali G se cuela en Wimbledon: "Dicen que el tenis se juega mejor en hierba, por eso pienso vender tanta como pueda mientras esté aquí"

Ali G, el personaje cómico interpretado por Sacha Baron Cohen, fue uno de los invitados sorpresa durante la final masculina de Wimbledon celebrada el domingo. Desde la grada de la pista central, el actor realizó una actuación promocional en la que simuló vender marihuana, en línea con el estilo provocador del personaje.

Vestido con el tradicional código de vestimenta blanco del torneo, Ali G llevaba una chaqueta personalizada con un gran símbolo de una hoja de cannabis en la espalda y la inscripción "Official Ganja Dealer" ("Distribuidor Oficial de Ganja"), además de una gruesa cadena dorada y unas gafas de sol.

En una publicación en su nueva cuenta de Instagram, el personaje escribió: "He vuelto. Y si estás en esta aburrida final de Wimbledon buscando un Grand Slam, aquí estoy con la solución. Mándame un mensaje directo, sobre todo si estás en forma".

En otro vídeo compartido en la misma plataforma, Ali G bromeó sobre el torneo con su característico humor satírico: "Estoy aquí en el torneo individual masculino de Wimbledon, que, a pesar de su nombre, no es precisamente un club de gays. Es como la Copa del Mundo de algo llamado tenis, que es como una versión cutre del ping-pong". A continuación, hizo referencia al hecho de que el tenis se juega sobre hierba para fingir que iba a vender cannabis entre los asistentes: "Dicen que el tenis se juega mejor en hierba, por eso pienso vender tanta como pueda mientras esté aquí. Así que, si queréis remedios herbales, tengo de todo. ¡Booyakasha! Estoy en la fila H, asiento 329. Aquí no hay ningún gay, así que será fácil encontraros, ¿no? ¡Respeto!”

Otros vídeos difundidos en redes sociales muestran al personaje exhibiendo lo que parecen ser bolsas de marihuana y un cigarrillo que aparenta contener cannabis. Posteriormente, también fue grabado conversando con agentes de policía después de que varios asistentes denunciaran que estaba ofreciendo supuestas drogas al público como parte de la actuación.

La aparición de Ali G en Wimbledon coincide con las informaciones sobre el regreso del personaje al cine. La semana pasada, Variety informó de que Sacha Baron Cohen había completado el rodaje de una nueva película protagonizada por Ali G, la primera centrada en el personaje desde Ali G Indahouse. Según la publicación, la producción se desarrolló en secreto en el Reino Unido, siguiendo una estrategia similar a la utilizada en las películas de Borat. También se ha informado de que parte de la historia transcurrirá en Estados Unidos, país donde Ali G ya realizó numerosas entrevistas para Da Ali G Show a finales de los años noventa y principios de los 2000.