Gloria Camila, Rocío Flores y Carmen Amador, rostros famosos en la glamurosa Costa Brava Fashion Week

La Costa Brava Fashion Week 2026 volvió a convertir Platja d'Aro en uno de los puntos de encuentro más glamurosos del verano. La 12ª edición de la pasarela, celebrada los días 10 y 11 de julio en el Club Nàutic Port d'Aro, reunió a diseñadores, firmas, profesionales del sector, 'influencers' y representantes de la vida social catalana.

Entre los invitados que despertaron mayor interés se encontraban Gloria Camila, Rocío Flores y Carmen Amador, hija del músico Raimundo Amador. Tres rostros conocidos que reforzaron la dimensión social y mediática de una cita ya consolidada en el calendario estival de la Costa Brava.

Con las embarcaciones del puerto, la brisa marina y el Mediterráneo como telón de fondo, las modelos recorrieron una pasarela al aire libre en la que el paisaje formó parte del espectáculo. Vestidos vaporosos, diseños de baño, conjuntos blancos y prendas de colores intensos protagonizaron dos jornadas marcadas por la moda y el ambiente festivo.

Desfile de Costa Brava Fashion Week 2026, en el Club Nàutic Port d'Aro, en Platja d'Aro. / EPC

Gloria Camila y su firma Bakkus

Una de las presencias que generó mayor expectación fue la de Gloria Camila, que acudió al evento para presentar la colección de la firma Bakkus.

La hija de Rocío Jurado compartió diferentes momentos con Miriam Victoria, presidenta de la asociación Moda Catalunya, organizadora de la pasarela. Victoria ejerció además como presentadora y anfitriona durante la jornada del sábado.

La participación de Gloria Camila atrajo la atención de asistentes y medios de comunicación, especialmente durante la presentación conjunta de Bakkus y King Vintage Reworked, una de las propuestas más esperadas de la segunda jornada.

Rocío Flores, Miriam Victoria y Carmen Amador. / EPC

Rocío Flores y Carmen Amador

La cita contó también con la asistencia de Rocío Flores, que posó junto a Miriam Victoria y Carmen Amador durante uno de los momentos sociales de la jornada.

Carmen Amador, hija del reconocido guitarrista Raimundo Amador, fue otra de las invitadas destacadas. Ambas compartieron espacio con diseñadores, modelos, comunicadores e influencers en las instalaciones del club náutico.

Moda frente al Mediterráneo

El entorno del Club Nàutic Port d'Aro fue uno de los grandes protagonistas de la XII Costa Brava Fashion Week. Los desfiles se desarrollaron junto a los amarres del puerto, con los barcos y el litoral como fondo.

Un desfile en el Club Nàutic Port d'Aro, en Platja d'Aro, en la Costa Brava Fashion Week 2026. / EPC

La programación comenzó el viernes 10 de julio con los desfiles de Biblon, Enrocats, Muy Mia, Óptica Gracia, Caluga, Blanka Rigau y Mayte Sasot.

La primera jornada contó también con las actuaciones musicales de Joel Moreno y Aida Miquel, que pusieron la banda sonora a una tarde en la que moda y música compartieron protagonismo.

El sábado 11 de julio, la pasarela continuó con las colecciones de Yemaya Swimwear, Princeps i Princeses, Bellini, Mood Iconic Bags, Jordi Rafart, Paola Duke y Etnia Barcelona.

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La programación incluyó además el desfile conjunto de Bakkus y King Vintage Reworked. La actuación de Marco Moreno puso el cierre musical a la 12ª.