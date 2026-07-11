Un periodista reprocha al secretario general de la OTAN que se humille ante Trump

Los problemas de autoestima de Rutte Debe de ser culpa de los periodistas que una intervención como la de Rasmus Svaneborg, informador de la agencia pública de noticias de Dinamarca, Ritzau, haya llamado tanto la atención. Svaneborg cogió el micro durante la rueda de prensa del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Ankara, y le preguntó: "Mark, te sientas al lado de Donald Trump en momentos en los que él habla de conquistar Groenlandia, habla de arremeter contra aliados como España, de iniciar guerras comerciales... cosas que no parece que el antiguo Mark Rutte aprobaría. ¿Esto tiene algún efecto en tu autoestima cuando te sientas ahí y no dices nada?". Vale la pena recuperar algunas de las frases que Rutte había dedicado a Trump en un acto conjunto poco antes, según recogió la crónica del enviado especial de EL PERIÓDICO a la cumbre, Adrià Rocha Cutiller. "Señor presidente, has conseguido que España pague el 2%. Han hecho un gran esfuerzo en el último año. Sin ti en esta silla, esto no hubiese pasado. Lo has hecho tú. Esta es tu victoria. Sin ti no hubiese pasado", decía el secretario general de la OTAN. "Por eso me gustas, Mark", respondía el presidente de EEUU. Rutte contestó al periodista danés con vaguedades, y defendió su actitud con respecto a Trump, pero lo importante fue la pregunta. Que alguien se atreva a alzar la voz para decir que el emperador está desnudo es hoy en día noticia, y por eso provocó tantas reacciones en las redes sociales, sobre todo de agradecimiento a Svaneborg. Algunos usuarios también se quejaron de que los periodistas hayan, en su opinión, dejado de hacer ese papel. "Hace unos años, también nuestros periodistas sabían qué preguntas hacer. El hecho de que hoy este nos parezca un héroe dice mucho sobre lo mal que estamos", sostenía en X una comentarista italiana.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. / FILIP SINGER / POOL / EFE

Ironía para explicar el Mundial Hay que volver a hablar en esta sección, y si las cuentas no fallan será la tercera, de la gloriosa cuenta de X Marca Scroll (@MarcaScroll). La evidente decadencia de esa red social desde que Elon Musk decidió convertirla en un instrumento de la batalla política es mucho más llevadera desde la aparición de Marca Scroll, que aborda la actualidad deportiva con finísima ironía. Si sus titulares ficticios son siempre desternillantes, durante el Mundial de este año están alcanzando cumbres cómicas nunca antes holladas por el ser humano. Los registros humorísticos de la cuenta son muy variados. "El British Museum expondrá el gol robado a Egipto", titularon por ejemplo, tirando de sátira histórica, tras el Inglaterra-Egipto. Durante el Francia-Marruecos dieron un recital: "La FIFA no permitirá a Marruecos salir con el chándal del PSG por posible confusión"; "Santiago Abascal, con el odio dividido por el Francia-Marruecos"; "Un varón de 28 años comete penalti sobre Mbappé"; "La FIFA implementará una pausa de hidratación durante los disturbios de esta noche en París: ‘Hará mucho calor’". Hay también como siempre joyas del humor absurdo, como la que dedicaron a la mediación del presidente de EEUU ante el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, para que retirase una tarjeta roja a la estrella de la selección estadounidense: "Trump interviene para que la FIFA le retire la roja a Balogum y se la adjudique ¡a Borja Iglesias!". Pero lo que seguramente hace diferente a Marca Scroll de las otras cuentas de estas características es la habilidad para introducir mensajes metafísicos que inducen a la reflexión a la vez que provocan carcajadas. Durante el pasado miércoles, jornada de descanso futbolístico antes de los cuartos de final, publicaron: "Súbito reencuentro con el inabarcable vacío interior durante un día sin partidos del Mundial".

El British Museum expondrá el gol robado a Egipto / RRSS

Una alegría inesperada Qué alegría inesperada se llevaron los independentistas el pasado miércoles al leer el primer barómetro del año del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Según ese sondeo, los ciudadanos que apoyan la independencia de Catalunya son ahora el 45%. Los que están en contra están claramente por delante, con un 51%, pero las simpatías por la independencia no alcanzaban ese 45% desde hace seis años. Para encontrar porcentajes de apoyo que superen a los de rechazo hay que viajar en el tiempo hasta la etapa del 'procés' y de la sentencia que supuso la encarcelación de los promotores del 1-O. El tuit de EL PERIÓDICO que se hacía eco de la noticia se llenó de comentaristas ilustres. Carme Forcadell, una de las condenadas –y posteriormente indultadas– por encabezar el enfrentamiento con el Estado, en su caso desde la presidencia del Parlament, escribió parafraseando a Lluís Companys: "Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer". El cantautor Lluís Llach, que llegó a presidir la ANC, se puso poético para escribir: "Por eso hemos estado y estamos ahí, para el día en que muchos estaremos. Porque esto llega y crece, crece hasta que la liberación nacional sea. Organicémonos, Preparémonos para hacerlo bien y definitivo". A algunos independentistas no les convenció el ardor guerrero redivivo de algunos de los que lideraron el movimiento hace unos años. "Si esto tiene un nombre es sarcasmo", respondía @lluisgibert a Forcadell. Pero también hubo reacciones de contrarios a la independencia, como el exministro del PP Juan Ignacio Zoido, que aprovecharon para culpar al Gobierno. "Para sorpresa de nadie. Resulta que amnistiar a los del golpe de Estado, dar privilegios fiscales a costa del resto de españoles, ceder competencias a la carta y vender el país por siete votos en el Congreso no ha frenado a los independentistas. Otro plan maestro de Pedro Sánchez", escribió.