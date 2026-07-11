Keyne, el hermano de Lamine Yamal, protagonista de nuevo en el España-Bélgica: "Me dijo que iba a sacar la lengua, le he visto en la pantalla y me ha hecho mucha gracia"

Ocurrió ya tras el último gol de España ante Austria en los dieciseisavos de final, cuando las cámaras repararon en el pequeño Keyne, el hermano de Lamine Yamal, celebrando divertido y efusivamente el gol en un vídeo que rápidamente se volvió viral. Y ante Bélgica, en un partido sufrido en el que Mikel Merino volvió a salir al rescate, Keyne volvió a celebrar eufórico, sacando la lengua mientras Lamine se partía de risa.

Ya en la zona mixta, Lamine Yamal explicó cómo se gestó la celebración de Keyne sacando la lengua. "Justo ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre y me decía que iba a sacar la lengua mañana. Por eso, cuando le he visto en la pantalla, me ha hecho mucha gracia".

Tanto tras el gol de Merino como tras el pitido final, Keyne, en brazos de su padre, se convirtió en el protagonista en las gradas: bailaba, gritaba y movía los brazos mientras todo su alrededor se entregaba a él y no paraban de reír, igual que Lamine desde el césped.

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Después del encuentro ante Austria, la estrella azulgrana expresó su amor por su hermano: "Mi hermano es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él”. "Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre... viviendo la vida que siempre ha soñado. Al final es lo que yo deseo, es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo".