Anita Williams reencuentra el amor con José Navarro, 'el jamonero de los famosos'

Después de semanas acaparando titulares por su inesperado acercamiento a José Navarro, conocido como 'el jamonero de los famosos', Anita Williams ha querido aclarar en qué punto se encuentra su historia con el empresario. El romance, que comenzó tras coincidir en la boda de Suso Álvarez y Marieta y continuó apenas un día después en el enlace de Almácor, ha despertado un enorme interés, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del verano.

Tras las imágenes de ambos juntos y las especulaciones sobre una posible relación sentimental, la exconcursante de Supervivientes ha reconocido que nunca imaginó que pudiera surgir algo entre ellos. "¿Pero, de verdad crees que yo me voy a imaginar algo así? O sea, yo estaba negadísima a todo", ha confesado, sorprendida por cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo.

A pesar de la complicidad que ambos han mostrado en los últimos días, Anita ha preferido ser prudente y evitar poner etiquetas a su vínculo. "¿Relación? Es muy pronto", ha respondido, antes de matizar entre risas: "Sí, amistad. Vamos a dejarlo ahí". Incluso ha definido este momento con una expresión que resume a la perfección cómo quiere vivir esta historia: "Mira, amor de verano. Me gusta más".

Con calma

La colaboradora ha explicado que, después de la intensa exposición mediática que ha vivido en los últimos años, prefiere avanzar sin prisas. Su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' estuvo marcado por su mediática historia con José Carlos Montoya y el posterior triángulo amoroso con Manuel González. Todo aquello convirtió a Anita Williams en uno de los rostros más comentados de la televisión quien, después de esa etapa de popularidad ha optado por afrontar esta nueva ilusión con mucha más calma.

Uno de los aspectos sobre los que se ha mostrado más firme ha sido el papel de su hijo, Thiago, en esta nueva etapa sentimental. "Mi hijo ya sabéis que es lo más importante en mi vida. Y esta vez quiero ir con muchos pies de plomo", ha asegurado.

Aunque reconoce que José Navarro siente especial cariño por los niños, Anita deja claro que todavía es pronto para dar un paso tan importante como presentarle a su hijo. "A él le gustan los niños, sí, pero de aquí a que le presente a mi hijo, a lo mejor el año que viene. Sí, sí... pasito a pasito", ha concluido, dejando claro que, por ahora, prefiere disfrutar del momento sin acelerar los tiempos.