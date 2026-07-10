Los récords de las nominaciones a los premios Emmy 2026

Ya se han dado a conocer las nominaciones a los premios Emmy 2026, que se celebrarán el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre en España) en el Peacock Theater de Los Ángeles. Los grandes favoritos de esta edición incluyen títulos como The Pitt, la última temporada de Hacks, La maldición de Widow's Bay y Pluribus. Además, se han batido varios récords que conviene destacar.

Con 24 candidaturas, el mayor número en comedia, la última temporada de Hacks se ha convertido en la temporada de una serie de comedia con más nominaciones de todos los tiempos. La ficción superaba las 23 nominaciones que le habían dado el récord a The Bear en 2024 y que había sido igualado en 2025 por The Studio.

Asimismo, la producción de HBO Max, que este año compite en la categoría de mejor serie de comedia con Colegio Abbott, Terapia sin filtro, La maldición de Widow's Bay, Nadie quiere esto, Margo tiene problemas de dinero, Solo asesinatos en el edificio y The Bear, ha superado la marca de 2020 de Schitt's Creek como la serie de comedia con más nominaciones en su última temporada.

Sin duda alguna, Hacks ha contribuido a que HBO Max lidere las nominaciones de este año (la plataforma suma 122 candidaturas) pero cabe decir que Apple TV ha superado una marca propia, obteniendo el mayor número de nominaciones de su historia (87, superando a las 79 del pasado año).

Por otro lado, el espectáculo del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music, protagonizado por Bad Bunny, se ha convertido, con sus 9 nominaciones, en el espectáculo del descanso de la Super Bowl con más nominaciones en la historia de los Emmy.

EL PRIMER NOMINADO DE 100 AÑOS DE LA HISTORIA

Otro récord que se ha batido con el reciente anuncio de las nominaciones ha sido el del nominado de mayor edad en la historia de los Primetime Emmy, que antes pertenecía a Norman Lear (nominado con 99 años y 11 meses en 2022) y ahora ostenta Sir David Attenborough. Con 100 años cumplidos, el famoso naturalista y cineasta se ha hecho no con una, sino con dos nominaciones este año, por su trabajo como narrador en Una historia de gorilas contada por David Attenborough y Ocean with David Attenborough.

Otro artista centenario que también tiene algo que celebrar tras las nominaciones es Mel Brooks. Y es que, pese a no estar nominado él mismo a ninguna categoría, el documental de HBO Max que protagoniza, Mel Brooks: The 99 Year Old Man!, cuenta con 6 candidaturas a los premios.

ZENDAYA CONTINÚA HACIENDO HISTORIA CON EUPHORIA

En cuanto a categorías interpretativas, la nominación de Zendaya por su papel en la última temporada de Euphoria supone todo un pleno, habiendo sido nominada por cada una de las entregas de la ficción de HBO Max.

La actriz ya hizo historia en los Emmy al convertirse, con 24 años, en la ganadora más joven del premio a la mejor actriz protagonista en una serie dramática en 2020 y en 2022, al volver a recibir el galardón, se convirtió en la actriz más joven en ganar dos veces un Emmy y en la primera mujer negra en ganar dos veces el Emmy a la mejor actriz protagonista en una serie dramática. Si este año Zendaya vuelve a coronarse como ganadora de su categoría, establecería nuevos récords.

Entre los intérpretes nominados este año también destaca Matthew Rhys, que se ha convertido en el primer actor masculino en conseguir nominaciones como protagonista en dos de las tres categorías principales de los Emmy en este siglo (el último en conseguir esa hazaña fue John Goodman en 1995). Rhys ha sido nominado a mejor actor en una serie de comedia por La maldición de Widow's Bay y a mejor actor en una miniserie, serie de antología o película por La bestia en mí.