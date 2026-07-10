Melissa Gilbert, la inolvidable Laura de 'La casa de la pradera', descubre a los 62 años que tiene tres hermanos

La vida de Melissa Gilbert, la actriz que dio vida a la pequeña Laura Ingalls en la serie original de 'La casa de la pradera', de la que Netflix acaba de estrenar una nueva adaptación, acaba de dar un giro digno de uno de los episodios más emotivos de la ficción. A los 62 años, la intérprete ha descubierto que tiene tres hermanos mayores por parte de su madre biológica, cuya existencia desconocía hasta hace apenas unas semanas.

Gilbert ha compartido la noticia con sus seguidores a través de Instagram. "Siempre había deseado tener un hermano mayor y he descubierto que tengo tres", ha explicado la actriz, visiblemente emocionada por una revelación que ha ampliado de forma inesperada su historia familiar.

Adoptada al nacer

La intérprete fue adoptada al nacer por el actor y humorista Paul Gilbert y por Barbara Crane. Aunque siempre se ha mostrado agradecida a sus padres adoptivos, desde hace décadas intenta reconstruir sus orígenes. Ya había localizado anteriormente a varios familiares por parte de su padre biológico, aunque, según ha reconocido, aquellas relaciones fueron complicadas, distantes y rodeadas de secretos.

Una imagen del reparto principal de 'La casa de la pradera", el perro mestizo Jack (Barley) incluido / Archivo

La nueva pista apareció gracias a una aplicación de genealogía. A través de ella, Melissa Gilbert contactó con un primo biológico lejano llamado Harry, que comenzó a unir las piezas del árbol familiar. Sus investigaciones terminaron conduciendo hasta Matt, Laird y Mark, los tres hijos que la madre biológica de la actriz había tenido antes de darla en adopción.

Dos de ellos, Matt y Laird, siguen vivos. El tercero, Mark, ha fallecido, aunque Gilbert también ha podido contactar con uno de sus hijos. "La familia tiene una manera curiosa de encontrarse, incluso después de 62 años", escribió Matt al hablar públicamente del hallazgo.

Toda una vida separados

El recién descubierto hermano aseguró que lo verdaderamente importante no es que Melissa sea una celebridad, sino que ambos hayan podido conocerse después de toda una vida sin saber el uno del otro. También quiso dejar claro que esta nueva relación no cambia el vínculo que mantiene con Marianna, su hermana adoptiva.

La historia familiar de la protagonista de 'La casa de la pradera' siempre ha estado marcada por los silencios. Gilbert contó en 2025 que sus padres biológicos estaban casados con otras personas y que ambos tenían ya tres hijos cuando iniciaron una relación. La actriz habría sido concebida durante un viaje en motocicleta por el desierto y fue entregada en adopción inmediatamente después de nacer.

Gilbert nunca llegó a conocer a su madre biológica, que murió antes de que pudieran encontrarse. Sí pudo contactar con su padre, un piloto de carreras y músico que, para sorpresa de la actriz, ya la había reconocido muchos años antes al verla en televisión.

Imagen la nueva adaptación en Netflix de 'La casa de la pradera'. / Eric Zachanowich / EFE

Estreno en Netflix

La revelación coincide con el reciente estreno en Netflix de la nueva adaptación de 'La casa de la pradera', disponible desde el 9 de julio de 2026. En esta ocasión, Laura Ingalls está interpretada por la joven Alice Halsey, que recoge el testigo del personaje que convirtió a Melissa Gilbert en uno de los rostros infantiles más populares de la televisión.

La serie original se emitió entre 1974 y 1983 y acompañó durante casi una década el crecimiento de Gilbert ante las cámaras. Ahora, mientras una nueva generación descubre las aventuras de los Ingalls, la primera Laura televisiva escribe un capítulo completamente real sobre identidad, secretos y reencuentros familiares.