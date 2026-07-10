Marcos Llorente (31 años), defensa de la selección española: "Antes me gastaba el dinero en relojes... Y ahora, como no te los puedes poner por la calle, pues… El vino, por lo menos, no me pueden cascar una colleja y quitármelo"
El jugador del Atlético de Madrid confiesa su afición por la enología y defiende que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere
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Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid que se encuentra actualmente disputando su segundo mundial con la selección española de fútbol, siempre ha sido uno de los futbolistas más mediáticos y polémicos de España.
Aunque su buen juego y estado de forma lo han llevado a ser uno de los mejores defensores de la Liga española, su nombre siempre ha estado vinculado a polémicas, como su "técnica del frío" que usa para pasear a sus perros en pleno diciembre sin camiseta y pantalones cortos, a las 9 de la mañana y a cero grados, o su controvertida lucha contra las cremas solares.
Gastos de Marcos Llorente
En octubre del año pasado, el jugador madrileño se vio envuelto en otra polémica; esta vez, respecto a cómo gestiona sus inversiones o, mejor dicho, en qué gasta su dinero.
Concretamente, Marcos Llorente realizó hace unos meses una entrevista en la Cope en la que explica cómo han cambiado sus gastos en los últimos años y cuáles son sus nuevos caprichos.
Toda esta situación empieza cuando Juanma Castaño, presentador del programa, le comenta al jugador del Atlético de Madrid que le ha visto en un vídeo, publicado en redes, abriendo una botella de vino que cuesta más de 20.000 euros, concretamente, un Romanée-Conti del año 1995.
"Cada uno se gasta su dinero en lo que quiere"
Ante esta declaración, el defensa español responde de manera muy directa: "Cada uno se gasta su dinero en lo que quiere". Además, expone que no es simplemente una botella de vino que cuesta mucho dinero: "Bebes también una historia, una familia detrás que elabora el vino…".
"Es la primera vez que me bebo esa botella y creo que me la voy a beber más veces. Me encanta, soy un apasionado del vino, me parece un mundo muy bonito", dice Marcos Llorente, dejando claro que todos tenemos nuestros caprichos y antojos, y lo mejor es no meterse en la vida de los demás.
No recomienda beber vino
Llorente comenta que lo que más le gusta del vino es que, a través del sabor y del olor, la bebida puede llevarte a un sitio determinado. Por eso, para él es algo que va más allá de un simple trago. Aun así, el jugador no recomienda beberlo: "No soy tonto. Como puse en la publicación, no es lo óptimo ni recomiendo beber vino".
"Pero a mí, si pongo una balanza de lo negativo del vino y todo lo positivo que me da, a mí me compensa", confiesa. Y también responde a la gente que piensa que bebe vino todos los días y no se cuida: "No lo hago todos los días, obviamente, lo hago una vez a la semana y hay veces que me tiro dos semanas sin beber vino o diez días sin beber".
"Por lo menos no me pueden cascar una colleja y quitármelo"
A la pregunta de si gasta mucho dinero en este producto, Marcos Llorente responde comparando sus gastos de hace años: "Antes, por ejemplo, cuando era joven, me gastaba el dinero en relojes. Y ahora, como no te los puedes poner por la calle, pues… El vino, por lo menos, no me pueden cascar una colleja y quitármelo".
De esta manera deja claro que, al igual que hace años los relojes eran su principal capricho, en el momento en que se realizó la entrevista su gran capricho cambió al vino.
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