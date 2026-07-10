Más Ester Expósito y menos Xokas

Ya sabéis que las Mamarazzis tenemos algunas fijaciones. Una de ellas es destapar a esos señoros que siguen echando gasolina al sistema estructural patriarcal en el que vivimos. Y no, no hablamos solo de políticos o tertulianos. Esos ya sabemos a qué juegan. Nos referimos a quienes hoy tienen un altavoz infinitamente mayor: streamers, youtubers, gamers y creadores de contenido varios que acumulan millones de seguidores, sobre todo entre adolescentes. A Bertín Osborne, Manu Tenorio o José Manuel Soto, sinceramente, ya los damos casi por amortizados. Su capacidad de influencia pertenece a otra generación que, con suerte, ya tiene criterio y mecanismos para cuestionar según qué discursos.

Lo preocupante son los nuevos referentes. Los que hablan durante horas cada día delante de chavales de 13, 14 o 15 años que todavía están construyendo su manera de entender las relaciones, el respeto, la igualdad, la masculinidad y la convivencia. Es responsabilidad de las familias hablar de estos contenidos en casa, marcar crucecitas rojas, como en el cole. Y es responsabilidad de los medios señalar cuando un discurso deja de ser una simple opinión para convertirse en un modelo. Ya hablamos en su día de Naim Darrechi, con más de 30 millones de seguidores en sus redes, que llegó a reconocer públicamente que engañaba a las chicas diciéndoles que era estéril para mantener relaciones sin preservativo. Lo dijo entre risas, sin apenas consecuencias.

Y ahora la polémica recae otra vez en El Xokas. En uno de sus últimos directos comentaba unas declaraciones de Ester Expósito sobre política. La actriz había explicado que no dialogaría con personas nazis y, a partir de ahí, El Xokas aseguró que jamás estaría con una mujer como ella por su forma de pensar. Pero no se quedó ahí. Añadió que “es mejor estar con un 6”, comparó a Ester Expósito con su propia pareja, dijo que ella estaba “mil veces por encima” y remató asegurando que, además de ser “un pibón”, “no está colgada”.

El problema está claro y va más allá que El Xokas diga que no saldría con Ester Expósito. El problema está en colocarse en la posición de quien evalúa, puntúa y decide si una mujer como Ester Expósito merece o no ser elegida como pareja. Como si fuera él quien tuviera la capacidad de conceder o retirar esa validación. Y, a partir de ahí, remata el discurso diciendo que “es mejor estar con un 6”, donde compara mujeres y las reduce a una escala de puntuación según lo cómodas o incómodas le resulten a un hombre.

Las imágenes que acompañan esta polémica lo resumen bastante bien. Al Xokas se le ve espatarrado, bien de manspreading, en el sofá sorbiendo unos fideos y masticando con la boca abierta, con el consecuente ruidito tan desagradable no apto para personas con misofonía. Como quien diserta sobre el calor estos días, se le ocurre hablar del valor de las mujeres. Frente a una mujer con criterio, con opiniones políticas claras y que no tiene problema en expresarlas, él presenta como ideal a otra que, además de parecerle más atractiva, “no está colgada”. Como si tener personalidad, convicciones o una voz propia fuera un defecto. Y esto lo pronuncia alguien que tiene millones de seguidores, muchos de ellos adolescentes. El mensaje que reciben no es “elige una pareja con la que compartas valores”. El mensaje que acaba calando es que una mujer puede perder valor por pensar diferente, por cuestionarte o por no encajar en el modelo que tú esperas de ella.

La perfección no existe. Ni Ibai es perfecto. Ni AuronPlay lo es. Nadie lo es. Pero, si nuestros hijos y nuestras hijas van a crecer con referentes en internet, ojalá sean creadores que entiendan que el respeto siempre tiene que estar por encima del desprecio. Así que guiadlos hacia más Ibai, más AuronPlay y bastante menos Xokas. Y si os queda alguna duda, mirad estos días el documental de Netflix “Inside de Manosphere”. Terrorífico.