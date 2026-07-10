Eastpak convierte la Barceloneta en una agencia de viajes con música, gastronomía y experiencias inmersivas

Viajar sin coger un avión, dejar que el azar elija el próximo destino y descubrir nuevas formas de moverse por el mundo. Esa es la propuesta con la que Eastpak aterriza en Barcelona este viernes 10 y sábado 11 de julio. La firma transformará el espacio Sea You Barcelona, en plena playa de la Barceloneta, en Travel Agency, una agencia de viajes efímera abierta al público que combinará experiencias interactivas, música, gastronomía y cultura contemporánea.

Después de pasar por Milán y Berlín, la capital catalana se convierte en la tercera y última parada del recorrido europeo de esta iniciativa. El lugar elegido es el Sea You Club, situado en el paseo del Mare Nostrum, 14, uno de los puntos de encuentro vinculados al surf, el ocio y el estilo de vida junto al mar.

Experiencia lúdica

El espacio estará inspirado en el espíritu de la exploración y tendrá como protagonistas las colecciones de maletas 'Resist’r Case' y 'Transit’r de Eastpak'. Los visitantes podrán recorrer diferentes ambientes pensados para acercarse al universo del viaje desde una perspectiva lúdica y creativa.

Horarios El 'pop-up' Eastpak Travel Agency en Barcelona abrirá el viernes 10 de julio, de 13.00 a 17.30 horas, y el sábado 11 de julio, de 11.00 a 20.00 horas. La entrada será abierta al público en Sea You Club, en el paseo del Mare Nostrum, 14.

La instalación 'Travel Agency', en Milán. / OLE JANSSEN

Entre las propuestas habrá un Souvenir Corner, una zona de descanso Chill-Out Lounge y un área interactiva en la que los asistentes podrán poner a prueba sus habilidades viajeras. También podrán dejar en manos del azar la elección de su próximo destino, una de las experiencias diseñadas para convertir la visita en algo más que una simple exposición de producto.

La programación se completará con una oferta gastronómica a cargo de Bar Brutal, uno de los nombres más reconocibles de la escena culinaria barcelonesa. La música correrá a cargo de las DJs Loli Zazou y Nahoomie, que ofrecerán una selección creada especialmente para acompañar el ambiente del pop-up durante el fin de semana.

En la Barceloneta, la música correrá a cargo de las DJs Loli Zazou y Nahoomie. / OLE JANSSEN

Ampliar horizontes

El sábado 11 de julio tendrá lugar además una nueva edición de las Eastpak Talks, protagonizada por Mar Vallverdú. La creadora de contenido y comunicadora, especializada en diseño, creatividad y estilo de vida, conversará sobre los viajes como fuente de inspiración y sobre las nuevas formas de explorar, conectar con otros lugares y ampliar la mirada.

Con esta acción, la marca propone entender el viaje no solo como un desplazamiento, sino también como una oportunidad para descubrir, compartir experiencias y estimular la creatividad. Todo ello en un escenario especialmente ligado al verano barcelonés: la playa de la Barceloneta.