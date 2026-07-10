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Cristiano Ronaldo (41 años): "Cada día desayuno huevos con aguacate y café, y para el almuerzo verduras, pollo y pescado. Proteínas, vitaminas y grasas saludables sin calorías extras"

El delantero de la selección portuguesa mantiene una dieta constante

Lamine Yamal (18 años), sobre su infancia: "Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa"

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, en el estadio BMO en Toronto (Canadá)

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, en el estadio BMO en Toronto (Canadá) / Bienvenido Velasco / EFE

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Mariona Carol

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Cristiano Ronaldo afronta su sexto Mundial, una cifra que lo sitúa en la élite histórica del fútbol internacional. El astro portugués persigue el único título que aún se le resiste con su selección y, para lograrlo, deberá superar a España, rival en los octavos de final este lunes 6 de julio.

Ronaldo llega en un momento de plena confianza, después de anotar el gol del empate ante Croacia, tanto que sirvió de impulso para la remontada portuguesa. Su rendimiento, pese a los 41 años, continúa siendo objeto de debate: en los últimos días se ha especulado con un supuesto boicot, al recibir menos balones de lo habitual. Sin embargo, su estado físico y su impacto siguen siendo indiscutibles.

El delantero aterrizó en la Copa del Mundo tras una temporada sobresaliente con el Al-Nassr, club con el que conquistó su primer título y firmó 28 goles en 30 partidos. Su calendario ha sido frenético: terminó la competición doméstica y, sin apenas descanso, se incorporó a la concentración mundialista. Cuando dispone de tiempo libre, Ronaldo suele escaparse a Marbella, en la Costa del Sol, su refugio habitual.

El secreto detrás de una carrera de élite

A lo largo de su trayectoria, el jugador portugués ha tenido una gran disciplina. Su rendimiento le permitió mantenerse entre los mejores del mundo durante décadas, compitiendo al máximo nivel incluso cuando muchos deportistas ya han dejado la actividad profesional. Recordemos que tiene 41 años y sigue manteniendo un físico formidable.

Uno de los pilares de su éxito ha sido la importancia que le da a la alimentación. Cristiano ha adaptado su dieta según las necesidades de cada etapa de su carrera, buscando siempre mejorar su rendimiento, conservar masa muscular y mantener bajos niveles de grasa corporal.

Entre los alimentos que suelen formar parte de su rutina aparecen productos frescos como el pescado, el pollo, los huevos, las verduras y el aguacate. Estos alimentos le aportan proteínas, vitaminas y grasas saludables que ayudan a mantener la energía necesaria para los entrenamientos y los partidos.

El desayuno, clave en su dieta

En el desayuno, el futbolista suele apostar por opciones sencillas pero nutritivas. Los huevos son una fuente importante de proteínas, mientras que el aguacate aporta grasas saludables que favorecen la saciedad y el equilibrio energético durante el día. También suele acompañar esta comida con café. Tal y como asegura el capitán luso: "Cada día desayuno huevos con aguacate y café, y para el almuerzo verduras, pollo y pescado. Son proteínas, vitaminas y grasas saludables sin calorías extras".

Durante el resto del día, su alimentación mantiene una línea similar: comidas basadas en proteínas de calidad, vegetales y productos que facilitan la recuperación muscular. Su objetivo es evitar excesos y elegir alimentos que ayuden a su cuerpo a responder al esfuerzo físico.

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Además de cuidar lo que consume, Ronaldo también ha reducido algunos productos de su dieta. Con el paso de los años ha dejado de lado ciertos alimentos que considera menos adecuados para su rendimiento, priorizando una alimentación más limpia y enfocada en la actividad deportiva.

Fuente: Sport

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