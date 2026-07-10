Famosos
Chloé de la Rosa, primeras imágenes en el rodaje del biopic de Rocío Jurado interpretándola de niña
La joven artista de 11 años, conocida por su participación en Eurovisión Junior, dará vida a la cantante en su infancia durante el rodaje del biopic
Continúa en las calles de Chipiona el rodaje del biopic que recreará los episodios más importantes de la vida de Rocío Jurado coincidiendo con el 20º aniversario de su muerte y tras el reciente y controvertido estreno -ya que Rocío Carrasco no ha contado con nadie de la familia Mohedano-Ortega una vez más- del documental 'La más grande' que repasa cómo la artista gaditana se convirtió en una leyenda de la música que sigue viva 20 años después de su fallecimiento a causa de un cáncer de páncreas.
Después de ver diferentes secuencias en las que Carmen Raigón y Susana Córdoba -ambas con un parecido asombroso a la chipionera- se meten en la piel de la icónica cantante en su juventud y en su edad adulta en momentos claves de su vida como su boda con Pedro Carrassco -interpretado por Martiño Rivas-, o el día que acudió con José Ortega Cano -al que da vida el actor Miguel Hermoso- a rezar al santuario de la Virgen de Regla tras recibir el diagnóstico de su enfermedad, ahora ha salido a la luz quién será la actriz que hará de Rocío de niña.
Y no es otra que Chloe de la Rosa, que alcanzó la popularidad al representar a España en el Festival de Eurovisión Junior en 2024 con la canción 'Como la Lola' -finalizó en sexto puesto- y que a sus 11 años afronta uno de los mayores retos de su corta carrera profesional al interpretar a la famosa artista cuando era pequeña.
A pesar del secretismo con el que se está llevando a cabo el rodaje en la localidad natal de la cantante de 'Como una ola' -que próximamente se trasladará a Madrid-, las cámaras de Europa Press han captado a la joven artista, caracterizada como la niña Rocío con un vestido de flamenca de lunares, rodando una de las escenas en la casa de los abuelos de la Jurado en Chipiona.
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