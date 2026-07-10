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Asraf Beno revela que Isa Pantoja no pudo ver el programa sobre Cantora: "Es muy duro para ella"

El programa televisivo revela el avanzado estado de abandono de la finca de Medina Sidonia, hogar familiar de Isabel Pantoja

Baño de Cantora

Baño de Cantora / Telecinco

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La emisión del especial 'El precio de Cantora' ha vuelto a colocar en el centro de la actualidad la mítica finca de Isabel Pantoja. El programa mostró el avanzado deterioro del inmueble de Medina Sidonia, una propiedad que durante décadas fue el hogar de la tonadillera y de toda su familia. Las imágenes del estado de abandono y los testimonios de personas que conocieron la finca en su época de esplendor han causado un gran impacto, especialmente entre quienes mantienen un vínculo emocional con ese lugar. De hecho, en los últimos días, Isa Pantoja ya había reconocido que enfrentarse a esas imágenes suponía remover una etapa muy importante de su vida.

Tras la emisión del especial, Asraf Beno ha explicado cómo vivieron él y su mujer el programa. El marido de la colaboradora ha revelado que ella ni siquiera pudo sentarse a verlo porque, según explicó, "no, porque es muy duro para ella", dejando claro el profundo significado que Cantora sigue teniendo para la hija de Isabel Pantoja.

Quien sí decidió ver el documental fue el propio Asraf, aunque reconoce que la experiencia le resultó mucho más impactante de lo que esperaba. "Bueno, fue duro para mí porque mira que no... pero era difícil, ¿eh? Hostia, había unos testimonios y unas cosas", confesó, visiblemente impresionado por las imágenes y los relatos que recogía el programa.

Preguntado por si cuando él visitó Cantora la finca ya presentaba ese aspecto, explicó que entonces el deterioro no era tan evidente, aunque admite que la situación actual es mucho peor. "Tampoco mucho, pero obviamente está mucho peor. Sí, sí", señaló al comparar sus recuerdos con lo que pudo ver en televisión.

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Durante su encuentro con los medios también surgió el nombre de Dulce Delapiedra, una de las personas que interviene en el especial y figura clave en la vida de Isa Pantoja durante su infancia. Sin embargo, evitó entrar en cualquier polémica relacionada con ella y, al escuchar su nombre, dio por terminada la conversación con un escueto: "Adiós, Mari Luz".

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